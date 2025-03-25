قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: خطة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لـ 11.5 مليار دولار في 6 سنوات
ضباط وضابطات الشرطة يوزعون وجبات إفطار على الصائمين.. صور
البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
النواب يقر عقوبات تصل للحبس ضد من يقدمون بلاغات كيدية ضد مقدمي الخدمات الطبية
عمرو السولية يدعم علي معلول بعد ظهوره بشارة الكابتن أمام طلائع الجيش
الهلال الأحمر الفلسطيني: لا يزال مصير 9 من أفرادنا مجهولا
زكاة الفطر.. موعدها وأحكامها وقيمتها لهذا العام
موائد الرحمن .. طقس يزين شوارع مصر كل رمضان | ما القصة؟
شائعة إخوانية.. مصدر أمني ينفى إضراب نزلاء مراكز للإصلاح والتأهيل عن الطعام
شاهد.. كلب شرس يهاجم آخر ويقتله بالشارع.. الداخلية تضبط صاحبة الواقعة
الصحة الفلسطينية: الاحتلال دمر معظم مراكز الرعاية الأولية في قطاع غزة
الصحة الفلسطينية: الاحتلال دمر 32 مركزا صحيا من أصل 50 بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النواب يقر عقوبات تصل للحبس ضد من يقدمون بلاغات كيدية ضد مقدمي الخدمات الطبية

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى   -  
فريدة محمد

وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ٢٥ مارس على الاقتراح المقدم من النائب علاء عابد (نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة النقل والمواصلات) بإضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون المسئولية الطبية تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".


وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أيه بلاغات أو شكاوى كيدية قد تقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمئنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.

من جانبه وافق الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان على المقترح، مؤيدا النص المستحدث لما يوفره من حماية قانونية لمقدمي الخدمة الطبية ضد أي ادعاء كاذب.

كما أشاد الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء بالمقترح، موجها الشكر للمجلس على موافقته على النصوص القانونية التي تزيد من الضمانات المقررة لمقدمي الخدمة الطبية.

مجلس النواب مستقبل وطن المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر كانت أمس

هل ليلة القدر كانت أمس 25 رمضان أم ننتظر ليلتين؟.. 7 من 10 علامات ظهرت

علامات القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت الليلة 25 رمضان؟ 5 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

زيادة الدعم في التموين

مفاجأة.. زيادة 500 جنيه لأصحاب هذه البطاقات التموينية في العيد

محمد رمضان وياسمين صبري

ياسمين صبري: ألف مبروك يا ابني.. ومحمد رمضان يحرجها.. تفاصيل خلاف يشعل السوشيال ميديا

معتمر

عيالي ومراتي سرقوا فلوسي.. معتمر يستغيث بمدير أمن الجيزة من أمام الكعبة

حالة الطقس

صيف مبكر.. انقلاب مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة| وهذا موعد الذروة

محمد رمضان

بعد خلافهما في حفل السحور.. ياسمين صبري تلغي متابعة محمد رمضان

محمد رمضان و ياسمين صبري

إنتي مجنونة.. تفاصيل خناقة محمد رمضان وياسمين صبري في السحور ووالدها يرد

ترشيحاتنا

وزير الشئون النيابية

وزير الشئون النيابية: قانون المسئولية الطبية متوازن والطب المصري بخير

غزة

برلماني: مخططات تهجير الفلسطينيين مرفوضة وإنشاء الوكالة تمثل جريمة ضد الإنسانية

مجلس النواب

النواب يوافق على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي

بالصور

طريقة عمل بسكويت لانكشير في العيد

طريقة عمل بسكويت لانكشير في العيد
طريقة عمل بسكويت لانكشير في العيد
طريقة عمل بسكويت لانكشير في العيد

طريقة عمل الغريبة الدايبة بثلاث مكونات فقط في 15 دقيقة

طريقة عمل الغريبة الدايبة
طريقة عمل الغريبة الدايبة
طريقة عمل الغريبة الدايبة

بكيلو دقيق.. طريقة عمل كحك العيد بمذاق جيد ورائحة طيبة

طريقة عمل كحك العيد بالكيلو دقيق
طريقة عمل كحك العيد بالكيلو دقيق
طريقة عمل كحك العيد بالكيلو دقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

المزيد