قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدول رسوم التحويل على إنستاباي بعد إقرارها رسميا
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع منظمة التحرير الفلسطينية الأوضاع الخطيرة بغزة والضفة
التموين تستعد لعيد الفطر.. غرفة عمليات لمتابعة توافر السلع وانتظام العمل
حالة الطقس اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 ودرجات الحرارة في العيد
وزير الصناعة يبحث مع مجموعة ديلي الصينية إنشاء مجمع صناعي ضخم في العاشر من رمضان
جراح أمريكي يروي شهادته من غزة: الاحتلال أنهى حياة جدة وقطع ساقي طفل بعد أمر إخلاء
يقلل من السكتات القلبية.. مفاجآت مذهلة لا تعرفها عن الأرز البني
إعلام إسرائيلي: الجيش يعتزم منع الفلسطينيين من إعادة بناء المنازل والطرق
الجيش السوداني يسيطر على الخرطوم.. وانهيار كامل لقوات الدعم السريع |تفاصيل
الجيش الأوكراني: إسقاط 56 مسيرة من أصل 117 أطلقتها روسيا ليلًا
قيمة زكاة الفطر 2025 للفرد وآخر مهلة لإخراجها.. ماذا قالت الإفتاء؟
الرئيس السيسي يشهد احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر ويكرم حفظة القرآن الكريم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جراح أمريكي يروي شهادته من غزة: الاحتلال أنهى حياة جدة وقطع ساقي طفل بعد أمر إخلاء

الجراح الأمريكي
الجراح الأمريكي
محمد على

كشف كارل بيرلموتر الجراح اليهودي الأمريكي أنه وفريقه أجروا جراحة لفتاة كانت تقود دراجتها عندما مزقتها مروحية أباتشي للاحتلال في غزة، في شهادة قوية ضد الاحتلال، وفق ما ذكرت صحف دولية.


كما قال كارل بيرلموتر إن طائرة إسرائيلية استهدفت "فتى وجدته بعد أوامر إخلاء في غزة فقتلت الجدة وفقد الطفل ساقيه".

ويكشف مارك بيرلموتر، منذ العام الماضي فظائع إسرائيل، وأطباء أمريكيون آخرون تطوعوا في العمل الصحي .

ويقول المراقبون إن الاحتلال يقصف مستشفيات  غزة، وهذه المرة يبدو أنه يستهدف على وجه التحديد الأطباء المتطوعين الأمريكيين الذين يعملون في مستشفى ناصر.

وقالت مجموعة العاملين الصحيين من أجل فلسطين: سيكون المتطوعون الأمريكيون أول من يخبركم بأن حياتهم ليست أكثر قيمة من زملائهم الفلسطينيين.

وأردف :"تقول لنا إسرائيل إنه لا يهم من أين أنتم . ستُستهدفون حتى لو تجرأتم على مساعدة الفلسطينيين، فستُستهدفون! ستُستهدفون وتُقتلون، ولن تفعل حكومتكم شيئًا حيال ذلك".

وذكر "لقد أظهرت لنا إسرائيل أنها تستهدف العاملين في مجال الصحة، وقد أخبرنا العاملون في مجال الصحة بذلك منذ أكثر من عام، ولكن قيادتنا تريد المزيد من الأدلة".


سبق وتواجد الدكتور مارك بيرلموتر، وهو جراح عظام من روكي ماونت، في غزة العام الماضي قبل عودته الجديدة هذه المرة.

وفي حينها وبعد أن عاد إلى أمريكا وبعد مهمته الطبية وقتها في غزة، إنه عندما ينام تدفعه الكوابيس إلى عدم النوم.
قال : "الأمر أسوأ بكثير مما توقعت. أسوأ ألف مرة مما توقعت". بيرلموتر، البالغ من العمر 68 عامًا، هو الرئيس السابق للكلية الدولية للجراحين والرئيس الحالي للمؤسسة الجراحية العالمية.

شارك في مهمات طبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا الجنوبية والوسطى، وجزر الكاريبي خلال مسيرته الطبية التي استمرت 36 عامًا، ولكن لم تكن غزة وجهته المفضلة.

وقد رعت الجمعية الطبية الفلسطينية الأمريكية هذه المهمة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

جراح أمريكي غزة فتاة أباتشي إسرائيلية كارل بيرلموتر الجراح اليهودي الأمريكي اليهودي الأمريكي مروحية أباتشي الاحتلال ضد الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر

أسعار السجائر الجديدة بعد زيادة الطوابع الضريبية

الكارت الموحد

شوف إنت منهم ولا لأ.. من هم الحاصلون على الكارت الموحد بديل بطاقة التموين؟

كريم حسن شحاتة

هل ينضم زيزو إلى الأهلي؟.. كريم حسن شحاتة يحسم الجدل

الأرصاد الجوية

بشرى للمواطنين.. الطقس أول أيام العيد وموعد انتهاء الموجة الحارة

عدد أيام أجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

أربعة ولَّا خمسة .. عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

النادي الأهلي

الأهلي لـ صدى البلد: كل الخيارات مفتوحة في أزمة القمة

جنيهات ذهب

بفارق 80 جنيهًا.. تحرك سعر الجنيه الذهب بمصر اليوم الأربعاء 26-3-2025

دواجن بيضاء

بورصة الدواجن الآن.. تراجع في سعر الفراخ اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

دعاء ليلة القدر لزيادة الرزق والبركة في العمر

دعاء ليلة القدر لزيادة الرزق والبركة في العمر

شيخ الأزهر

مفتي الجمهورية يطمئن على الحالة الصحية للإمام الأكبر شيخ الأزهر

شيخ الأزهر

وزير الأوقاف ندعو لشيخ الأزهر بتمام الشفاء والعافية

بالصور

تراجع تسلا في أوروبا رغم ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية

مبيعات السيارات
مبيعات السيارات
مبيعات السيارات

"مرض الفشار" الناجم عن التدخين الإلكتروني.. تشخيص صعب وأضرار خطيرة للرئة

مرض الفشار
مرض الفشار
مرض الفشار

قبل العيد .. وصفة مذهلة لتنظيف السجاد بدون استخدام المياه

طريقة تنظيف السجاد الجاف
طريقة تنظيف السجاد الجاف
طريقة تنظيف السجاد الجاف

الفرق بين صفار البيض الفاتح والغامق.. ما الأكثر فائدة؟

الفرق بين صفار البيض الفاتح والغامق
الفرق بين صفار البيض الفاتح والغامق
الفرق بين صفار البيض الفاتح والغامق

فيديو

تصريحات آية سماحة

تعرضت للتحرش واشتغلت في السياحة وبعت هدومي.. آية سماحة تحكي أصعب محطات حياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

المزيد