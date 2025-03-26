جراح أمريكي يروي شهادته من غزة: الاحتلال أنهى حياة جدة وقطع ساقي طفل بعد أمر إخلاء

كشف كارل بيرلموتر الجراح اليهودي الأمريكي أنه وفريقه أجروا جراحة لفتاة كانت تقود دراجتها عندما مزقتها مروحية أباتشي للاحتلال في غزة، في شهادة قوية ضد الاحتلال، وفق ما ذكرت صحف دولية.



كما قال كارل بيرلموتر إن طائرة إسرائيلية استهدفت "فتى وجدته بعد أوامر إخلاء في غزة فقتلت الجدة وفقد الطفل ساقيه".

ويكشف مارك بيرلموتر، منذ العام الماضي فظائع إسرائيل، وأطباء أمريكيون آخرون تطوعوا في العمل الصحي .

ويقول المراقبون إن الاحتلال يقصف مستشفيات غزة، وهذه المرة يبدو أنه يستهدف على وجه التحديد الأطباء المتطوعين الأمريكيين الذين يعملون في مستشفى ناصر.

وقالت مجموعة العاملين الصحيين من أجل فلسطين: سيكون المتطوعون الأمريكيون أول من يخبركم بأن حياتهم ليست أكثر قيمة من زملائهم الفلسطينيين.

وأردف :"تقول لنا إسرائيل إنه لا يهم من أين أنتم . ستُستهدفون حتى لو تجرأتم على مساعدة الفلسطينيين، فستُستهدفون! ستُستهدفون وتُقتلون، ولن تفعل حكومتكم شيئًا حيال ذلك".

وذكر "لقد أظهرت لنا إسرائيل أنها تستهدف العاملين في مجال الصحة، وقد أخبرنا العاملون في مجال الصحة بذلك منذ أكثر من عام، ولكن قيادتنا تريد المزيد من الأدلة".



سبق وتواجد الدكتور مارك بيرلموتر، وهو جراح عظام من روكي ماونت، في غزة العام الماضي قبل عودته الجديدة هذه المرة.

وفي حينها وبعد أن عاد إلى أمريكا وبعد مهمته الطبية وقتها في غزة، إنه عندما ينام تدفعه الكوابيس إلى عدم النوم.

قال : "الأمر أسوأ بكثير مما توقعت. أسوأ ألف مرة مما توقعت". بيرلموتر، البالغ من العمر 68 عامًا، هو الرئيس السابق للكلية الدولية للجراحين والرئيس الحالي للمؤسسة الجراحية العالمية.

شارك في مهمات طبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا الجنوبية والوسطى، وجزر الكاريبي خلال مسيرته الطبية التي استمرت 36 عامًا، ولكن لم تكن غزة وجهته المفضلة.

وقد رعت الجمعية الطبية الفلسطينية الأمريكية هذه المهمة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.