نشرة أخبار العالم | فتح تطالب حماس بمغادرة المشهد في غزة.. مستشار الأمن القومي الأمريكي يعلن مسئوليته عن فضيحة «شات اليمن».. السعودية تجدد رفضها للانتهاكات الإسرائيلية ضد سوريا

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

حركة فتح تطالب حماس بمغادرة المشهد في غزة

طالب المتحدث باسم حركة فتح المتواجد في قطاع غزة منذر الحايك، اليوم الأربعاء حركة حماس بمغادرة المشهد في غزة بعد التظاهرات التي خرجت ضدها من سكان القطاع.

ودعا الحايك في حديث لإذاعة صوت فلسطين حركة حماس إلى الاستماع لصوت أبناء الشعب الفلسطيني بتنحيها عن المشهد الحكوميِ في قطاع غزة، لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية من القيام بسؤولياتِهما في القطاع .

مستشار الأمن القومي الأمريكي يعلن مسئوليته عن فضيحة «شات اليمن»

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، مساء الثلاثاء، مسئوليته الكاملة عن إضافة صحفي بالخطأ إلى محادثة جماعية ناقش فيها كبار المسؤولين الأمريكيين الضربات الوشيكة في اليمن.

وقال والتز لمذيعة فوكس نيوز، لورا إنجراهام، في أول مقابلة له حول الاختراق الأمني: "أتحمل المسؤولية الكاملة. لقد أسستُ المجموعة؛ ومهمتي هي ضمان تنسيق كل شيء". وأضاف والتز أنه لا يعرف شخصيًا جيفري جولدبرج، الصحفي الذي أُضيف إلى المحادثة.

8 شهداء في غارة إسرائيلية على منزل بجباليا بقطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، أن حصيلة الغارة الإسرائيلية على منزل في جباليا شمال قطاع غزة، ارتفعت إلى 8 شهداء بينهم أطفال.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما قامت مدفعية الاحتلال بقصف شمال غرب بيت لاهيا شمال غزة.

غارات أمريكية على مواقع الحوثيين في مدينة صعدة اليمنية

شنّ الجيش الأمريكي هجومًا جديدًا على مواقع الميليشيات الحوثية في مدينة صعدة باليمن.

وأفادت وسائل إعلام تابع للميلشيات الحوثي، بأن غارتان أمريكيتان استهدفا محافظة صعدة اليمنية.

وأوضحت فضائية المسيرة اليمنية، أن الجيش الأمريكي عاود استهداف مديرية سحار بغارتين.

تقرير استخباراتي: الصين تتصدّر قائمة التهديدات العسكرية والسيبرانية لأمريكا

أكدت وكالات الاستخبارات الأمريكية أن الصين لا تزال تمثل التهديد العسكري والسيبراني الأكبر للولايات المتحدة، وفقًا لتقرير صدر أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أن بكين تحقق تقدمًا "مطردًا ولكنه غير متوازن" في قدراتها للسيطرة على تايوان.

وأوضح التقييم السنوي للتهديدات أن الصين تمتلك القدرة على ضرب الولايات المتحدة بأسلحة تقليدية، وتهديد بنيتها التحتية عبر الهجمات السيبرانية، إلى جانب استهداف أصولها الفضائية، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز". كما تسعى بكين للتفوق على واشنطن في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.

ترامب: ندرس المقترحات والشروط الروسية بشأن ضمان الملاحة في البحر الأسود

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إحراز تقدم كبير في المفاوضات الجارية بين موسكو وكييف بشأن وقف الحرب الأوكرانية، والتي تستضيفها السعودية.

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة تدرس جميع المقترحات والشروط التي طرحتها روسيا خلال مفاوضات الرياض، بما في ذلك تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو.

قلق أمريكي متزايد.. «روبيو» يناقش الاحتجاجات والاعتقالات في تركيا

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، بأن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أعرب عن قلقه إزاء الاعتقالات والاحتجاجات الأخيرة في تركيا.

وأشار روبيو أيضًا إلى "التقدم الأخير في التجارة الثنائية"، مشجعًا على تعزيز الشراكة الاقتصادية مستقبلًا، بحسب بيان صادر عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس.

ترامب يوقع أمرًا يهدف إلى إصلاح شامل للانتخابات الأمريكية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا شاملًا لإصلاح شامل للانتخابات في الولايات المتحدة، بما في ذلك اشتراط إثبات الجنسية الوثائقي للتسجيل للتصويت في الانتخابات الفيدرالية، والمطالبة باستلام جميع بطاقات الاقتراع بحلول يوم الانتخابات.

ينص الأمر على أن الولايات المتحدة فشلت في "فرض الحماية الانتخابية الأساسية والضرورية"، ويدعو الولايات إلى العمل مع الوكالات الفيدرالية لمشاركة قوائم الناخبين ومقاضاة الجرائم الانتخابية. كما يهدد بسحب التمويل الفيدرالي من الولايات التي لا يمتثل مسؤولو الانتخابات لها، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

الخارجية السعودية تجدد رفضها للانتهاكات الإسرائيلية ضد سوريا

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لبلدة كويا السورية والتي تسببت في مقتل وإصابة العشرات من السوريين.

وقالت الخارجية السعودية في بيانها "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية بلدة كويا في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء".

وأضاف البيان "وتجدد المملكة رفضها القاطع لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة تقويض أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال انتهاكاتها السافرة والمتكررة للقوانين الدولية ذات الصلة".