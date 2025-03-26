الخارجية السعودية تجدد رفضها للانتهاكات الإسرائيلية ضد سوريا

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لبلدة كويا السورية والتي تسببت في مقتل وإصابة العشرات من السوريين.

وقالت الخارجية السعودية في بيانها "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية بلدة كويا في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء".

وأضاف البيان "وتجدد المملكة رفضها القاطع لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة تقويض أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال انتهاكاتها السافرة والمتكررة للقوانين الدولية ذات الصلة".

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانا أمس الثلاثاء على بلدة كويا في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وعملت على طرد السكان من بيوتهم، مما أدى لاشتباكات مع سكان البلدة، تسببت بارتقاء خمسة من المدنيين، وإصابة آخرين في ظل قصف الدبابات والمدافع على البلدة".

كانت السلطات السورية قد أعلنت ارتفاع حصيلة الضحايا جراء القصف الإسرائيلي على بلدة كويا في جنوب البلاد إلى 7 شهداء.

وقالت محافظة درعا ، في بيان على حسابها بموقع فيسبوك ، إن هذه الحصيلة غير نهائية ، كاشفة عن حالات نزوح للأهالي من المنطقة.