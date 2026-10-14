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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة 3 صيادين في غارة لمسيّرة بإيران وسط اتهام لأمريكا..وهجوم مسلح على سيارة شرطة

3 صيادين في ايران
3 صيادين في ايران
محمد على

أُصيب ثلاثة صيادين إثر استهداف قارب صيد بطائرة مسيّرة مجهولة قرب مدينة سيريك في محافظة هرمزجان جنوب إيران، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" عن مكتب محافظ الإقليم.

ونقلت "تسنيم" عن مصادر محلية أن القارب تعرض لهجوم بطائرة مسيّرة أمريكية، لكن السلطات الإيرانية لم تؤكد رسمياً ملابسات الحادث أو الجهة المسؤولة عنه.

فيما أظهر مقطع مصور الصيادين المصابين على متن قارب صيد، أثناء نقلهم إلى الساحل، دون أن يوضح المقطع ملابسات الحادث أو طبيعة الإصابات.

في المقابل، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الأمريكي.

 إيران غيرت أساليبها بطريقة جوهرية

أتى الحادث فيما أكد مسؤول عسكري أمريكي، طلب عدم نشر اسمه، أن إيران غيرت أساليبها بطريقة جوهرية، إذ بدأ الحرس الثوري الإيراني الاستعانة بمراقبين غير مسلحين على متن قوارب صغيرة لرصد الأهداف المحتملة، بما في ذلك سفن تابعة للبحرية الأميركية، وذلك بعد أن دمرت الولايات المتحدة معظم قدرات الرادارات الإيرانية، وفق ما نقلت "رويترز". 

وأضاف المسؤول أن الجيش الأمريكي رصد، في واقعة لم يُكشف عنها من قبل حدثت الأسبوع الماضي، مراقبين إيرانيين يعملون من على متن مركب شراعي ويبلغون الحرس الثوري بالأهداف. 

وأشار إلى أن القوات الأمريكية واجهت المركب وأمرت من كانوا على متنه بمغادرته ثم دمرته، دون وقوع أي خسائر بشرية.

كما جاء هذا الحادث وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بعدما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراته لإيران، قائلاً إن الولايات المتحدة "سئمت منها" وإنها تعتزم توجيه ضربة قاسية لها.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا هجمات واسعة على إيران في 28 فبراير الماضي، قبل التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران في يونيو، دعت إلى وقف فوري للعمليات القتالية على مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان، إلا أن المواجهة تجددت في 8 يوليو، مع استئناف الولايات المتحدة ضربات واسعة النطاق ضد إيران، متهمة طهران بانتهاك التفاهمات المتعلقة بمضيق هرمز.

هجوم مسلح على سيارة شرطة بمدينة مهرستان 

من ناحية أخرى، قالت وكالة “تسنيم” بوقوع هجوم مسلح على سيارة شرطة بمدينة مهرستان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران وفرار المهاجمين.

ثلاثة صيادين قارب صيد بطائرة مسيّرة سيريك محافظة هرمزجان جنوب إيران

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