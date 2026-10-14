باكستان تدعو إلى وقف مستدام للأعمال العدائية في شرق الكونغو الديمقراطية

دعت باكستان إلى وقف مستدام للأعمال العدائية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكر راديو باكستان اليوم / الأربعاء / أن القائم بأعمال المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة عثمان جادون، حث جميع الأطراف على ترجمة الالتزامات الدبلوماسية إلى تقدم ملموس وقابل للتنفيذ لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وذلك خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن منطقة البحيرات العظمى.

ودعا أعضاء مجلس الأمن، جميع الأطراف إلى تسريع تنفيذ اتفاقات السلام ووقف إطلاق النار في منطقة البحيرات العظمى، فيما حذر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة البحيرات العظمى هوانج شيا، من أن الوضعين الأمني والإنساني في شرق الكونغو يواصلان التدهور رغم استمرار المسارات الدبلوماسية.