قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير السياحة يبحث سبل الاستفادة من إمكانات شركة عالمية في الترويج للمقصد المصري
رافائيل جروسي: نستهدف التوصل إلى هدنات محلية جديدة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية
من أجل لقمة العيش دفع حياته ثمنًا.. القصة الكاملة لمـ ـقتل سائق مصري في السودان على يد مسلحيـ ـن
وزيرة الإسكان تبحث تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية
وصول إسماعيل دولار و4 آخرين للمحكمة في قضية البلطجة بالمقطم
قوات التحالف العربي تعلن زوال الخطر المهدد للعاصمة الرياض
تقلبات جوية وأمطار رعدية مرتقبة.. الأرصاد تحذر من تغير الطقس
وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان خفض التصعيد الإقليمي وتسوية الأزمة السودانية
اليوم .. الأهلي والزمالك في نهائي أفريقي ناري .. من يعتلي عرش كرة اليد؟
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي كبير في "حماس" بمدينة غزة
تقرير لـ CNN: أضرار كبيرة في المنشآت الأمريكية بأوكرانيا وسط صمت ترامب
أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان تدعو إلى وقف مستدام للأعمال العدائية في شرق الكونغو الديمقراطية

باكستان تدعو إلى وقف مستدام للأعمال العدائية في شرق الكونغو الديمقراطية
باكستان تدعو إلى وقف مستدام للأعمال العدائية في شرق الكونغو الديمقراطية
أ ش أ

دعت باكستان إلى وقف مستدام للأعمال العدائية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكر راديو باكستان اليوم / الأربعاء / أن القائم بأعمال المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة عثمان جادون، حث جميع الأطراف على ترجمة الالتزامات الدبلوماسية إلى تقدم ملموس وقابل للتنفيذ لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وذلك خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن منطقة البحيرات العظمى.

ودعا أعضاء مجلس الأمن، جميع الأطراف إلى تسريع تنفيذ اتفاقات السلام ووقف إطلاق النار في منطقة البحيرات العظمى، فيما حذر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة البحيرات العظمى هوانج شيا، من أن الوضعين الأمني والإنساني في شرق الكونغو يواصلان التدهور رغم استمرار المسارات الدبلوماسية.

وقف مستدام للأعمال العدائية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية القائم بأعمال المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة عثمان جادون ترجمة الالتزامات الدبلوماسية تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

دار الإفتاء

أفضل صدقة إلى الأب المتوفى.. الإفتاء توضح الأعمال التي يصل ثوابها إليه

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

الحجاب الشرعي للمرأة

هل ظهور جزء من الشعر لن يؤثر على الحجاب الشرعي للمرأة؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الزمالك ضد الأهلي

اتحاد الكرة يُحدّد شرطًا أمام الزمالك للاستماع إلى مُحادثة «الفار» في مباراة القمة | خاص

استهداف سفينة بالبحر الأسود، صورة أرشيفية

نجاة مصري وفقدان آخر .. الكشف عن هويات طاقم السفينة الغارقة قبالة السواحل البلغارية بالأسماء

مباراة القمة

الحكم احتسب ركلة مرمى.. فيديو يحسم الجدل حول لقطة «شيكو بانزا» بمباراة «القمة» | شاهد

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يلتقي استشاري "القرية المنتجة" بوزارة الصناعة لمناقشة تنفيذ المبادرة وتفقد مواقع مقترحة لإقامة مصانع صغيرة بقرى “حياة كريمة”

إقامة 100 مصنع صغير.. محافظ أسيوط يلتقي استشاري "القرية المنتجة" بوزارة الصناعة

جهود متنوعة

منطقة أسوان الأزهرية تعقد اجتماعًا لمناقشة آليات تنفيذ المشروع القومي لمواجهة السمنة والنحافة

جهود متنوعة

محافظ أسوان يتابع تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية لتطوير الطرق بدراو

بالصور

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكوب خل وملعقة سكر.. طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

زلة لسان من متحدثة ترامب الجديدة تثير الانتباه.. ماذا قالت؟

مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟
مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟
مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟

دراسة تحذر: 59% من المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعلمون بإصابتهم

ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد