قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارات أمريكية على مواقع الحوثيين في مدينة صعدة اليمنية
باكستان تطالب مجلس الأمن بتنفيذ قراراته بشأن كشمير وتحقيق حق تقرير المصير
لدعم صفوف الفريق.. «بيسيرو» يطلب التعاقد مع ثنائي بتروجيت
السيطرة على حريق ضخم بمحل مفروشات في حلوان دون إصابات | شاهد
أربعة ولَّا خمسة .. عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص
ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كوريا الجنوبية
حريق يلتهم محل مفروشات في المساكن الاقتصادية بحلوان |شاهد
5 مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى من الحصوات والسموم.. ونصائح لتجنب تكونها
كلمتان حبيبتان للرحمن.. رددهما وشاهد أثرهما على حياتك في رمضان
جلسة مرتقبة بين زيزو وإدارة الزمالك عقب معسكر منتخب مصر
مع قرب حلول عيد الفطر.. القانون يُواجه الألعاب النارية بعقوبات صارمة |تفاصيل
بينهم أطفـ.ـال.. 8 شهداء في غارة إسرائيلية على منزل بجباليا بقطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بينهم أطفـ.ـال.. 8 شهداء في غارة إسرائيلية على منزل بجباليا بقطاع غزة

العدوان على غزة
العدوان على غزة
قسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، أن حصيلة الغارة الإسرائيلية على منزل في جباليا شمال قطاع غزة، ارتفعت إلى 8 شهداء بينهم أطفال.

العدوان على غزة

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع  غزة، كما قامت مدفعية الاحتلال بقصف شمال غرب بيت لاهيا شمال غزة.

والاثنين الماضي، أصدرت بلدية رفح جنوب قطاع غزة، بيانًا أكدت فيه أن حي تل السلطان، يتعرض لإبادة جماعية، مع قصف إسرائيلي عنيف لا يتوقف، محاصرًا آلاف المدنيين الذين لا يزالون عالقين تحت الأنقاض. 

حي تل السلطان

وأضاف البيان، أن الاتصال بالعائلات في الحي قد انقطع بشكل كامل، في حين يعيش السكان في حالة مأساوية بلا أي وسيلة اتصال أو مساعدة.

وأكدت بلدية رفح أن الحي يعاني من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية، حيث لا يوجد ماء أو غذاء أو دواء متاح، مما يزيد من معاناة السكان في ظل انهيار كامل للخدمات الصحية.

 وأوضحت البلدية أن الجرحى في الحي ينزفون حتى الموت، في ظل عدم وجود أي مستشفى أو مركز طبي قادر على توفير العلاج اللازم لهم.

قطاع غزة غارة إسرائيلية العدوان على غزة العدوان على جباليا العدوان الاسرائيلي حي تل السلطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

عاجل| تعديل إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص.. زيادة يومين

صورة من اللقاء السابق

مفاجأة في شكوى الأهلي للجنة الأولمبية المصرية

الكارت الموحد

شوف إنت منهم ولا لأ.. من هم الحاصلون على الكارت الموحد بديل بطاقة التموين؟

رئيس الوزراء

وزير العمل يعلن إجازة العيد للقطاع الخاص .. كام يوم؟

إنستاباي

رسميا.. بدء تطبيق رسوم على خدمات “إنستاباي” من أول إبريل

اجازة عيد الفطر

إجازة العيد 5 أيام للقطاع الحكومي والخاص .. تفاصيل

الدكتور مبروك عطية

التحقيق مع مبروك عطية بسبب برنامجه الرمضاني.. ومصادر تتوقع العقوبة

دولار امريكي

تراجع رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

دعاء ليلة القدر لزيادة الرزق والبركة في العمر

دعاء ليلة القدر لزيادة الرزق والبركة في العمر

شيخ الأزهر

مفتي الجمهورية يطمئن على الحالة الصحية للإمام الأكبر شيخ الأزهر

شيخ الأزهر

وزير الأوقاف ندعو لشيخ الأزهر بتمام الشفاء والعافية

بالصور

5 مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى من الحصوات والسموم.. ونصائح لتجنب تكونها

مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى
مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى
مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى

أفلام موسم عيد الفطر.. إبراهيم السمان يروج لأحدث أفلامه فار ب٧ ترواح

إبراهيم السمان
إبراهيم السمان
إبراهيم السمان

اقتصادي وكريمي.. طريقة تحضير صوص البستاشيو بدون فستق

طريقة تحضير صوص البستاشيو بدون فستدق
طريقة تحضير صوص البستاشيو بدون فستدق
طريقة تحضير صوص البستاشيو بدون فستدق

لدعم مجدي يعقوب.. ليلة رمضانية جمعت هاني فرحات وأنغام بقصر محمد علي

هانى فرحات
هانى فرحات
هانى فرحات

فيديو

تصريحات آية سماحة

تعرضت للتحرش واشتغلت في السياحة وبعت هدومي.. آية سماحة تحكي أصعب محطات حياتها

طفل

الداخلية تكشف حقيقة اختطا.ف الأطفال وتجارة الأعضاء بالمنيا

رامي عياش

رفضت منصبا وزاريا.. تصريحات رامي عياش في حبر سري

متهم

القبض على شخص صدم فتاة بسيارته بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

المزيد