ترامب: ندرس المقترحات والشروط الروسية بشأن ضمان الملاحة في البحر الأسود

أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إحراز تقدم كبير في المفاوضات الجارية بين موسكو وكييف بشأن وقف الحرب الأوكرانية، والتي تستضيفها السعودية.

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة تدرس جميع المقترحات والشروط التي طرحتها روسيا خلال مفاوضات الرياض، بما في ذلك تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو.

وأضاف: "نحن نقيم جميع المقترحات، ومن بينها تخفيف العقوبات كشرط لوقف مؤقت للضربات في البحر الأسود".

وأشار إلى أن هناك نحو خمسة أو ستة شروط يتم دراستها حاليًا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تجري مناقشات معمقة مع كل من روسيا وأوكرانيا بشأن التسوية، وسط تقدم ملحوظ في المفاوضات.