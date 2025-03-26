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قلق أمريكي متزايد.. «روبيو» يناقش الاحتجاجات والاعتقالات في تركيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قلق أمريكي متزايد.. «روبيو» يناقش الاحتجاجات والاعتقالات في تركيا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
ناصر السيد

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، بأن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أعرب عن قلقه إزاء الاعتقالات والاحتجاجات الأخيرة في تركيا.

الاحتجاجات في تركيا

جاءت تصريحات روبيو خلال اجتماعه مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم الثلاثاء، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأشار روبيو أيضًا إلى "التقدم الأخير في التجارة الثنائية"، مشجعًا على تعزيز الشراكة الاقتصادية مستقبلًا، بحسب بيان صادر عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس.

التظاهرات في إسطنبول

وفي سياق متصل، أعلن أوزغور أوزل، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، عن تنظيم تظاهرة جديدة السبت المقبل في موقع آخر بإسطنبول، احتجاجًا على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.

ويأتي هذا الإعلان بعد ستة أيام من الاحتجاجات المتواصلة في مختلف المدن التركية، حيث طالب المتظاهرون بالإفراج عن إمام أوغلو، الذي اعتُقل في 19 مارس بتهم الفساد، وهي تهم ينفيها ويعتبرها ذات دوافع سياسية.

وقد شهدت بعض هذه الاحتجاجات مواجهات مع قوات الأمن، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين.

وزير الخارجية الأمريكي الاحتجاجات في تركيا ماركو روبيو وزير الخارجية التركي الاحتجاجات في اسطنبول

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