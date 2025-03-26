تقرير استخباراتي: الصين تتصدّر قائمة التهديدات العسكرية والسيبرانية لأمريكا

أكدت وكالات الاستخبارات الأمريكية أن الصين لا تزال تمثل التهديد العسكري والسيبراني الأكبر للولايات المتحدة، وفقًا لتقرير صدر أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أن بكين تحقق تقدمًا "مطردًا ولكنه غير متوازن" في قدراتها للسيطرة على تايوان.

وأوضح التقييم السنوي للتهديدات أن الصين تمتلك القدرة على ضرب الولايات المتحدة بأسلحة تقليدية، وتهديد بنيتها التحتية عبر الهجمات السيبرانية، إلى جانب استهداف أصولها الفضائية، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز". كما تسعى بكين للتفوق على واشنطن في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.

وأشار التقرير إلى أن روسيا، إلى جانب إيران وكوريا الشمالية والصين، تعمل على تحدي النفوذ الأمريكي عالميًا، حيث توفر الحرب الروسية في أوكرانيا "دروسًا قيّمة" في مواجهة الأسلحة والاستخبارات الغربية.

يأتي التقرير قبيل شهادة رؤساء الاستخبارات أمام لجنة مجلس الشيوخ، ويكشف أن جيش التحرير الشعبي الصيني ربما يستخدم نماذج لغوية ضخمة لإنشاء أخبار كاذبة، وانتحال شخصيات، ودعم حملات سيبرانية هجومية.