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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الصحة البريطاني: هجمات إسرائيل على غزة غير مبررة ولا تطاق

ويس ستريتنج
ويس ستريتنج
محمد على

في تصريحات قوية، اعتبر ويس ستريتنيج وزير الصحة البريطاني أن هجمات (حرب الإبادة) إسرائيل على غزة غير مبررة ولا تطاق، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.

ذكر ستريتنيج :" الهجمات لا تخدم مصالح إسرائيل ولا يمكن تبريرها على أنها دفاع عن النفس ويجب أن تتوقف ومن المحبط للغاية أن أكون عضوا بحكومة بريطانيا وأشعر بالعجز في مواجهة هذا الصراع المروع".

وأكد وزير الصحة ويس ستريتنج أن هجمات إسرائيل على غزة "غير مبررة" و"لا تطاق" في حين أعرب عن انزعاجه من صور القنابل التي تهز المنطقة.

أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية، الاثنين، عن استشهاد  65 شخصا على الأقل في غزة، بينهم نساء وأطفال وصحفيان، بعد نحو أسبوع من انتهاكها لاتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.

ودفع حجم الهجمات الأمم المتحدة إلى الإعلان عن أنها "ستخفض وجودها" في غزة بعد هجوم على أحد مجمعاتها أدى إلى مقتل أحد موظفيها وإصابة خمسة آخرين.

أصر ستريتنج على أن حزب العمال استخدم "كل رافعة دبلوماسية متاحة" منذ توليه السلطة لمحاولة إنهاء "الحرب الدموية"، لكن بصفته وزيرا في الحكومة البريطانية فإنه لا يزال يشعر بأنه "عاجز".

ويس ستريتنيج وزير الصحة البريطاني حرب الإبادة إسرائيل غزة غير مبررة لا تطاق مصالح إسرائيل صور القنابل

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