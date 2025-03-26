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مخرج فلسطيني يروي تفاصيل «هجوم بهدف القتـ.ـل» في الضفة الغربية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مخرج فلسطيني يروي تفاصيل «هجوم بهدف القتـ.ـل» في الضفة الغربية

حمدان بلال
حمدان بلال
قسم الخارجي

أكد المخرج الفلسطيني الحائز على جائزة أوسكار حمدان بلال، أن الهجوم الذي شنه ضده المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، كان يهدف إلى قتله. 

وأطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء سراح المخرج الفلسطيني الحائز على جائزة أوسكار ، غداة اعتقاله بسبب "رشق الحجارة". وقال بلال لوكالة فرانس برس إنّ الهجوم الذي تعرّض له "كان قويا جدا، كان بهدف القتل"، مضيفا "بعد أن فزت بالأوسكار ما كنت أعتقد أنني سأتعرض لمثل هكذا هجمات". 

وفي نفس السياق، نشر باسل عدرا الذي شارك مع بلال في إخراج الفيلم، على منصة "إكس" صورة لزميله في المستشفى بعد أن تم إطلاق سراحه وقد بدت ملابسه ملطّخة بالدماء. 

وأوضح عدرا أن "حمدان أطلق سراحه وهو حاليا في الخليل يتلقى العلاج، حيث تعرّض للضرب على يد جنود ومستوطنين"، مضيفا أن "جنودا تركوه معصوب العينين ومكبّل اليدين".

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