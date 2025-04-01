طرح فيلم "اللعب مع العيال" في هذا الموعد على نتفليكس

أعلنت منصة نتفليكس عن موعد طرح فيلم “ اللعب مع العيال ” ، من بطولة الفنان محمد عادل إمام ، بعد اشهر قليلة من رفعه من السينمات .

ومن المقرر طرح فيلم اللعب مع العيال عبر منصة نتفليكس العالمية يوم 17 من الشهر الجاري .

فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات هى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بالمحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، وينتمي لنوعية الأعمال التي سبق وقدمها شريف عرفة مثل فيلم "الناظر" مع الراحل علاء ولى الدين، وفيلم "فول الصين العظيم" وهي أفلام ناجحة وحققت إيرادات كبيرة"، الفيلم تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.

الفيلم من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم و ويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.