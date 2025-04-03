مختلف عن الفيلم.. محمد محمود يروي تفاصيل هامة عن مسلسل شباب إمرأة

أكد الفنان محمد محمود، أنه بعد تم عرض عليا مسلسل "شباب امرأة"، كنت اعلم أنه سنكون امام اختبار حقيقي، خاصة ان قصة العمل كانت في فيلم عظيم، تم في فترة الخمسينسيات بمشاكرة الفنان العظيم شكرى سرحان وعبد الوارث عسر.

وقال محمد محمود، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العيد فرحة" المذاع عبر فضائية دي أم سي"، لو لم نكن متأكدين من امكانياتنا في نجاح العمل، لن نقوم به، مؤكدا أنه قمنا بعمل قصة الفيلم ولكن في العصر الحديث، وليس العصر القديم، مؤكدا أن قصة المسلسل مختلفة بشكل كبير عن الفيلم.

أنا راضي بشكل كبير عن تقديمي للشخصية

الشخصية التي قدمتها في مسلسل "شباب إمرأة"، كانت مختلفة عن الشخصية التي قدمها الفنان عبد الوارث عسر في الفيلم الشهير، وأنا راضي بشكل كبير عن تقديمي للشخصية.