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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة القاهرة يشارك في احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
حسام الفقي

شارك الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم في احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي، وقام بأداء صلاة الجمعة من مسجد النور بقرية عرب أبو عريضة بمدينة الصف بالجيزة، بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف،وفضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ،والدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة ،والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية،ولفيف من قيادات وأبناء محافظة الجيزة.

ويوافق العيد القومي لمحافظة الجيزة يوم31مارس من كل عام، تخليدًا لذكرى استشهاد عدد من أبناء نزلة الشوبك بالبدرشين، أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزى إبان ثورة1919.

وقدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، التهنئة للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة ولمواطني المحافظة، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تضع إمكاناتها المادية والبشرية فى خدمة المحافظة، وهي لا تدّخر جهدا في دعم المشروعات التنموية بالمحافظة وخدمة المجتمع الجيزاوي.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه مؤخرًا بين الجامعة ومحافظة الجيزة في العديد من المجالات للاستفادة من الخبرات الفنية والاستشارية بجامعة القاهرة في تنفيذ المشروعات التنموية، إلى جانب المساهمة في تصميم الهوية البصرية للمحافظة.

وأوضح د.محمد سامي عبد الصادق  ،أن جامعة القاهرة حرصت - في إطار دورها ومسئوليتها المجتمعية  على تنظيم العديد من القوافل التنموية الشاملة بقرى مركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة في إطار المبادرات الرئاسية كمبادرة "حياة كريمة" ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" وبالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث خرجت قوافل شاملة إلى منطقة عرب القيمعي بمدينة الصف، وقرية عرب الحصار، وقرية المنيا، وغيرها من القرى بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه القوافل ضمت نخبة من أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلاج الطبيعي، والطب البيطري، والآداب، والعلوم، والآثار، والتربية للطفولة المبكرة، والدراسات العليا للتربية، وبالتعاون مع صندوق مكافحة والإدمان التعاطي، وقدمت هذه القوافل خدمات طبية مجانية، بما في ذلك توقيع الكشف الطبي، وإجراء العمليات الجراحية، وتوزيع الأدوية، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة. كما شملت خدمات بيطرية، وبرامج توعوية في مجالات التغذية الصحية، والصحة الإنجابية، وصحة المرأة، ومحو الامية، ومخاطر الإدمان، بالإضافة إلى تنظيم العديد من ورش العمل لتعليم الحرف اليدوية ضمن مبادرة "صنايعية مصر".

جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة محافظة الجيزة

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