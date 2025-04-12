عايز يمشى جنب المحافظ.. تفاصيل خناقة اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام سوهاج والنائب

كشفت مصادر تفاصيل مشادة اللواء علاء عبدالجابر سكرتير عام محافظة سوهاج والدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ خلال افتتاح اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج مسجد بعد صلاة الجمعة بمنطقة الكوامل بسوهاج

قالت المصادر أن سبب المشادة والخلاف الذى حدث بين اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة بسبب أولوية السير بجوار المحافظ عقب صلاة الجمعة بعد افتتاح المسجد

خناقة اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج ونائب المحافظ

خناقة اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج ونائب المحافظ

وقالت المصادر أن الخلاف وقع عقب الانتهاء من صلاة الجمعة مباشرة وافتتاح المسجد مما ادي الى حالة من الاستياء بين الحضور والشارع السوهاجي

وتبين من الفيديو المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي والذي تم تداوله عبر مختلف المنصات قيام اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج بتوجيه حديثه لـ الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ في حضور عدد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج وعدد كبير من الأهالي قائلا له : يلا يا بابا من هنا ونشبت بعدها مشادة بين الطرفين تدخل على اثرها محافظ سوهاج لفظ الاشتباك اللفظي

اقالة سكرتير عام محافظة سوهاج

اقالة سكرتير عام محافظة سوهاج

اقالة سكرتير عام محافظة سوهاج جاءت بعد رفع مذكرة من محافظ سوهاج لـ الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالتحقيق في الواقعة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي

وأصدرت الدكتورة منال عوض قرار بإقالة سكرتير عام محافظة سوهاج وجاء بيان الوزارة كالتالي :

بناءً على التحقيقات التي أجرتها الوزارة بعد تلقى وزيرة التنمية المحلية مذكرة من اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج في واقعة المشادة التي حدثت بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام للمحافظة اليوم الجمعة خلال افتتاح محافظ سوهاج لمسجد الكوامل.

وزيرة التنمية المحلية تقيل سكرتير عام محافظة سوهاج

وأكدت بيان وزارة التنمية المحلية الخاص بإقالة اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج أنه لم يتم مراعاة حرمة بيوت الله والتواجد في ساحة المسجد عقب الافتتاح

وطالبت وزيرة التنمية المحلية بضرورة إلتزام جميع العاملين في أجهزة الإدارة المحلية بمختلف المحافظات بمقتضيات الواجب الوظيفى والالتزام بمدونة السلوك الوظيفي واللوائح والتعليمات المنظمة خلال أداء العمل في الوظيفة العامة .

محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج

أول تعليق من نائب محافظ سوهاج بعد اقالة السكرتير العام

قال الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج بعد ظهوره في فيديو سكرتير عام محافظة سوهاج والذى قال له : يلا من هنا يا بابا .. إنه سوف يأخذ حقه بالقانون ولن يتنازل عنه

وأكد نائب محافظ سوهاج أن ما حدث يعتبر تجاوزًا غير مقبول و لا يليق أن يتحدث به مسؤول تنفيذي بالدولة