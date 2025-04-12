للتوعية والتثقيف.. بروتوكول تعاون بين الطب البيطري وحي الزهور ببورسعيد

وقع اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور فى محافظة بورسعيد ، بروتوكول تعاون بين مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد والحي ، في مجال التوعية والتثقيف البيطري.

و استقبل اللواء أيمن صبحي، رئيس حي الزهور ، وفد من إدارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد ، مكون من الدكتور شيماء سلطان ، طبيبة بيطرية بقسم الإرشاد ، والدكتورة بسمة محمد علي ، طبيبة بيطرية بإدارة الإرشاد بالمديرية بمكتبه بديوان عام الحي لبحث سبل التعاون بين الطرفين .

شهد توقيع بروتوكول التعاون بين رئيس حي الزهور وفد قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطري ، نرجس الشاعر مدير إدارة العلاقات العامة بالحي ، والمهندسة مايسة مدير إدارة شئون البيئة بالحي.

بروتوكول تعاون بين مديرية الطب البيطري وزهور بورسعيد

من جانبه، أكد رئيس حي الزهور ، على ضرورة زيادة التوعية والحملات التثقيفية للمواطنين ، بمختلف المجالات البيطرية ، لخدمة المواطنين وتعزيز الوعي البيطري، موضحا أنه يأتي ذلك في إطار حرص الحي على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التوعية البيطرية والحملات الإرشادية داخل نطاق الحي.

و تم الاتفاق على تنظيم حملات توعية للمواطنين بشأن طرق التعامل السليم مع الحيوانات، والتعريف بأهمية التطعيمات الدورية للحيوانات الأليفة، بالإضافة إلى جهود مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وأكد اللواء أيمن صبحي ، أن هذا التعاون يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز العمل المشترك بين الجهات التنفيذية لتقديم أفضل خدمة للمواطن، مشددًا على أهمية دور التوعية في الحفاظ على الصحة العامة.

وطالب رئيس حي الزهور بتنفيذ قوافل بيطرية دورية داخل الحي تشمل تقديم خدمات الكشف المجاني، والإرشاد البيطري، وتوزيع نشرات توعوية، مما يسهم في رفع الوعي البيئي والصحي لدى سكان الحي.