قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلى وصن داونز فى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
صاروخ مروحي إسرائيلي يستهدف خياما للنازحين في بيت لاهيا شمال غزة
حكم تكريك البرامج والألعاب الإلكترونية.. دار الإفتاء تجيب
انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 15-4-2025
غرامة 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق طبقا للقانون
الزمالك هيعطل بيراميدز.. ناقد رياضي يتوقع الفائز بالدوري
هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب مستعدة لتقديم تنازلات دون التخلي عن تدمير حماس
والده عايز 30 مليون.. إعلامي يكشف حقيقة توقيع محمد شريف للزمالك
شيخ الأزهر يزور قبر والده وجده بالأقصر قبل عودته إلى القاهرة.. صور
الحوثيون: الطيران الأمريكي شن غارتين جويتين على مديرية العبدية في مأرب
واشنطن وأنقرة توحّدان المواقف ضد تهديدات إيران ووكلائها في المنطقة
من النبي الوحيد الذي يعيش قومه بيننا حتى الآن؟ علي جمعة يكشف عنه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 15-4-2025

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
عبد العزيز جمال

هبط سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات داخل البنوك المصرية الرسمية.


سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي

سجل بالبنك المركزي المصري نحو 50.93 جنيه للشراء، و51.06 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من التراجع في حركة السوق الرسمية خلال الفترة الحالية.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

وفي إطار رصد سعر الدولار اليوم في البنوك جاء كالتالي :
تراجع السعر في البنك الأهلي المصري عند 50.97 جنيه للشراء، و51.07 جنيه للبيع.

كما تراجع مع سعر الدولار اليوم بنك مصر الذي سجل 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع.

وواصل السعر التراجع في بنك القاهرة مسجلًا 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

ووفقًا لأحدث البيانات، فقد سجل سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: 50.97 جنيه للشراء، و51.07 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع.

كما أظهرت بيانات بنوك أخرى مثل بنك قطر الوطني، المصرف المتحد، بنك فيصل، والبنك العربي الأفريقي، مستويات مماثلة في أسعار صرف الدولار، مما يدل على وجود استقرار نسبي في السوق المصرفي الرسمي.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 14-12-2024

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

أما فيما يتعلق بـ سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، فقد شهدت الأسواق غير الرسمية انكماشًا واضحًا في نشاطها مع تزايد وفرة الدولار داخل البنوك وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 47 مليار دولار، وهو ما ساعد في تقليص الاعتماد على السوق السوداء بشكل كبير.

لذلك، بات السؤال المطروح من المواطنين مثل "كام سعر الدولار اليوم في السوق السوداء؟" و"كم سعر 100 دولار اليوم في السوق السوداء؟" يتراجع تدريجيًا في ظل التوجه نحو التعاملات الرسمية فقط.

هل يتوقع ارتفاع سعر الدولار في مصر 2025؟

تثير تطورات السوق تساؤلات مستمرة حول مستقبل سعر الدولار، ويبرز سؤال مهم وهو: هل يتوقع ارتفاع سعر الدولار في مصر 2025؟. 

تشير بعض التحليلات الاقتصادية إلى أن الاتجاه العام نحو سياسة سعر صرف مرنة وتزايد تحويلات المصريين بالخارج ووفرة العملة الأجنبية، كلها عوامل قد تسهم في الحفاظ على استقرار سعر الدولار خلال العام الجاري، دون توقعات بارتفاعات حادة في الوقت القريب.

1 دولار كم مصري سوق سوداء؟

في ظل تضييق الخناق على السوق السوداء، لم يعد هناك سعر موحد يمكن اعتماده للإجابة عن سؤال مثل "1 دولار كم مصري سوق سوداء؟"، وذلك بسبب اختفاء التداول خارج البنوك الرسمية نتيجة توافر الدولرا في البنوك.

سعر الدولار اليوم مصر

يعتبر رصد سعر الدولار اليوم مصر من المؤشرات المهمة التي يتابعها المواطن المصري بشكل يومي، وخاصةً مع تغير الأوضاع الاقتصادية داخليًا وخارجيًا.

 ورغم تفاوت الأسعار البسيط بين البنوك، فإن الثبات العام يعكس حالة من التوازن في سوق الصرف الرسمية، وسط غياب شبه تام للنشاط الموازي.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في السوق السوداء هل يتوقع ارتفاع سعر الدولار في مصر 2025 سعر الدولار اليوم مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة صاحبة الفيديوهات

أبويا مستشار في أمن دولة| القصة الكاملة لصاحبة فيديوهات الإهانة في أكتوبر

سعر الدولار اليوم الإثنين 14-4-2025.. الأخضر يودع الـ51 جنيهًا

سعر الدولار اليوم الإثنين 14-4-2025.. الأخضر يودع الـ51 جنيهًا

الحرارة تقترب من 40.. موجة حارة تضرب البلاد هذا الموعد

الحرارة تقترب من 40.. موجة حارة تضرب البلاد هذا الموعد

أول فيديو وصور من زواج ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

أول فيديو وصور من زواج ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

محمد شريف

الصفقة تمت.. محمد شريف لاعب الأهلي السابق في الزمالك

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 الابتدائي.. قرار نهائي من التعليم

صرف 3000 جنيه مكافأة للموظفين في الحكومة بهذه الجهة| هل أنت منهم؟

صرف 3000 جنيه مكافأة للموظفين في الحكومة بهذه الجهة| هل أنت منهم؟

اجازات ابريل ومايو

بقرار رئيس الوزراء.. 17 يومًا إجازة رسمية خلال شهري أبريل ومايو 2025

ترشيحاتنا

دراسة بحثية: مصر الأولى عربيا في وسائل التواصل الاجتماعي مسجلة نحو 50.7 مليون مستخدم

50.7 مليون مستخدم.. مصر الأولى عربيا في وسائل التواصل الاجتماعي

البوبا

لذيذة جدا .. طريقة عمل البوبا بأقل التكاليف

نظام غذائي

أفضل الأنظمة الغذائية بعد تقدم السن

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات.. رجوة الحسين بإطلالة ملائكية..طعام مغري يسبب السرطان.. وطريقة عمل مكرونة وايت صوص

نشرة المرأة والمنواعات
نشرة المرأة والمنواعات
نشرة المرأة والمنواعات

دراسة صادمة: عادة يومية شائعة تضاعف خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق

دراسة صادمة:عادة يومية شائعة تضاعف خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق
دراسة صادمة:عادة يومية شائعة تضاعف خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق
دراسة صادمة:عادة يومية شائعة تضاعف خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق

طريقة عمل لانشون الفراخ بالعدس

لانشون العدس
لانشون العدس
لانشون العدس

الوصفة السحرية لذهن حاد لا يشيخ ..أسرار بسيطة لزيادة التركيز وتقوية الذاكرة

وصفة سحرية لذهن حاد
وصفة سحرية لذهن حاد
وصفة سحرية لذهن حاد

فيديو

سيدة واقعة مخبز أكتوبر

بتهدد وتصور العمال.. القبض على سيدة تدعي أنها بنت مستشار في أكتوبر

حسن يوسف

في عيد ميلاده.. حكاية حسن يوسف من نجومية السينما لحب عمره شمس البارودي

جمال سليمان

جمال سليمان: أرى محمد ثروت في دور بمسلسل مخابراتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: مسلسل إش إش وعاصفة السوشيال ميديا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الناعمة.. حتمية اكتسابِها

أيمن رياض

أيمن رياض يكتب: المواطن أولاََ.. مواصلات بكرامة

المزيد