انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 15-4-2025

هبط سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات داخل البنوك المصرية الرسمية.



سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي

سجل بالبنك المركزي المصري نحو 50.93 جنيه للشراء، و51.06 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من التراجع في حركة السوق الرسمية خلال الفترة الحالية.

وفي إطار رصد سعر الدولار اليوم في البنوك جاء كالتالي :

تراجع السعر في البنك الأهلي المصري عند 50.97 جنيه للشراء، و51.07 جنيه للبيع.

كما تراجع مع سعر الدولار اليوم بنك مصر الذي سجل 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع.

وواصل السعر التراجع في بنك القاهرة مسجلًا 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

ووفقًا لأحدث البيانات، فقد سجل سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: 50.97 جنيه للشراء، و51.07 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع.

كما أظهرت بيانات بنوك أخرى مثل بنك قطر الوطني، المصرف المتحد، بنك فيصل، والبنك العربي الأفريقي، مستويات مماثلة في أسعار صرف الدولار، مما يدل على وجود استقرار نسبي في السوق المصرفي الرسمي.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

أما فيما يتعلق بـ سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، فقد شهدت الأسواق غير الرسمية انكماشًا واضحًا في نشاطها مع تزايد وفرة الدولار داخل البنوك وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 47 مليار دولار، وهو ما ساعد في تقليص الاعتماد على السوق السوداء بشكل كبير.

لذلك، بات السؤال المطروح من المواطنين مثل "كام سعر الدولار اليوم في السوق السوداء؟" و"كم سعر 100 دولار اليوم في السوق السوداء؟" يتراجع تدريجيًا في ظل التوجه نحو التعاملات الرسمية فقط.

هل يتوقع ارتفاع سعر الدولار في مصر 2025؟

تثير تطورات السوق تساؤلات مستمرة حول مستقبل سعر الدولار، ويبرز سؤال مهم وهو: هل يتوقع ارتفاع سعر الدولار في مصر 2025؟.

تشير بعض التحليلات الاقتصادية إلى أن الاتجاه العام نحو سياسة سعر صرف مرنة وتزايد تحويلات المصريين بالخارج ووفرة العملة الأجنبية، كلها عوامل قد تسهم في الحفاظ على استقرار سعر الدولار خلال العام الجاري، دون توقعات بارتفاعات حادة في الوقت القريب.

1 دولار كم مصري سوق سوداء؟

في ظل تضييق الخناق على السوق السوداء، لم يعد هناك سعر موحد يمكن اعتماده للإجابة عن سؤال مثل "1 دولار كم مصري سوق سوداء؟"، وذلك بسبب اختفاء التداول خارج البنوك الرسمية نتيجة توافر الدولرا في البنوك.

سعر الدولار اليوم مصر

يعتبر رصد سعر الدولار اليوم مصر من المؤشرات المهمة التي يتابعها المواطن المصري بشكل يومي، وخاصةً مع تغير الأوضاع الاقتصادية داخليًا وخارجيًا.

ورغم تفاوت الأسعار البسيط بين البنوك، فإن الثبات العام يعكس حالة من التوازن في سوق الصرف الرسمية، وسط غياب شبه تام للنشاط الموازي.