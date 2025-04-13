قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ميانمار
زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن بقرار حكومي.. تعرف على موعد الصرف
صحيفة إيرانية: واشنطن لم تطلب تفكيك المنشآت النووية خلال مفاوضات عُمان
ناقد رياضي يُهاجم وسام أبو علي: صائم عن التهديف مع الأهلي منذ أكثر من 100 يوم
سعر الدولار اليوم الأحد 13-4-2025
90 يومًا من الغموض تكشف عن جريمة قتـ.ـل بشعة في أطفيح: الأب والشقيقات وراء الحادث|تفاصيل
تعدوا على مذيعة شهيرة في الشرابية.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة بالقانون
لمدة 4 أيام.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس
إعلامي يكشف مفاجأة بشأن بديل كولر المحتمل
1500 جنيه لكل فرد بمناسبة عيد العمال.. أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025
تفاصيل عرض حسام عبدالمجيد لتعديل عقده .. ورد مفاجئ من اللاعب
الزمالك يمنح شيكابالا حرية حسم مصيره .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 13-4-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

لا يزال سعر الدولار في مصر مستقرا مع بدء تعاملات اليوم الأحد الموافق 13-4-2025؛ بدون أي تغيير يذكر منذ الخميس الماضي.

سعر الدولار في البنك المركزي

قبل انتهاء العمل في البنوك منذ الخميس الماضي ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه مقدار 33 قرشا قبل سريان تحريك سعر المواد البترولية بنسبة 15%.

سعر البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 51.29 جنيه للشراء و 51.39 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وصل سعر أقل دولار مقابل الجنيه نحو 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع في البنك الزراعي المصري

وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع  في بنك التعمير والإسكان.

متوسط السعر 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.1 جنيه للشراء و51.2 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.22 جنيه للشراء و51.32 جنيه للبيع في قطر الوطني QNB.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.23 جنيه للشراء و51.33 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.25 جنيه للشراء و51.35 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

سعر معظم البنوك

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.28 جنيه للشراء و51.38 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، مصر، الأهلي المصري، القاهرة، المصري لتنمية الصادرات،الإسكندرية، ميد، البركة، فيصل الاسلامي، العربي الافريقي الدولي، التجاري الدولي CIB".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.29 جنيه للشراء و 51.39 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، المصرف العربي الدولي،HSBC".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.3 جنيه للشراء و51.4 جنيه للبيع في بنوك " نكست، سايب، قناة السويس،الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولارا ليوم اعلي سعر دولار اليوم ال واعمال اخبار مصر اقل سعر دولار سعر الدولار في البنوك البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2025

5 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2025

شيكا

شاهد أول تعليق من زوجة إبراهيم شيكا بعد وفاته

تقلبات حادة وعاصفة ترابية تقترب.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

الأمطار الرعدية تعود مجددًا.. تقلبات حادة غدًا والأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

النائب محمد أبو العينين

أبو العينين يوجه بتوفير كافة وسائل العناية الطبية لأحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 13 أبريل 2025

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 13 أبريل 2025

أرشيفية

عطل عالمي يضرب تطبيق واتساب .. تفاصيل

كولر

إعلامي يكشف قيمة الشرط الجزائي في عقد كولر مع الأهلي

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 13-4-2025

ترشيحاتنا

رئيس المحكمة

أخبار كفر الشيخ| إحالة أوراق المتهم بقـ.تل صديقه للمفتي.. وحملات مكثفة لمتابعة الالتزام بالتعريفة

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماعًا موسعًا لمناقشة تحسين بيئة العمل وتعزيز جودة الخدمات

جانب من الحدث

صحة الوادي الجديد تبحث ضوابط التعاقدات من صندوق تحسين الخدمة

بالصور

فستان جريء.. مي سليم تثير ضجة بظهورها الأخير

مي سليم
مي سليم
مي سليم

أحمد زاهر ومصطفى قمر أبرز الحضور.. لقطات من عزاء والدة زوجة رامي صبري| صور

رامي صبري وتامر حسني
رامي صبري وتامر حسني
رامي صبري وتامر حسني

للرجال فقط .. أطعمة تغنيك عن الفياجرا وترفع التستوستيرون

الخصوبة
الخصوبة
الخصوبة

أول ظهور لمحمد سامي فى عزاء حماة رامي صبري بعد اعتزاله الدراما التليفزيونية

محمد سامي
محمد سامي
محمد سامي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد