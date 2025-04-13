سعر الدولار اليوم الأحد 13-4-2025

لا يزال سعر الدولار في مصر مستقرا مع بدء تعاملات اليوم الأحد الموافق 13-4-2025؛ بدون أي تغيير يذكر منذ الخميس الماضي.

سعر الدولار في البنك المركزي

قبل انتهاء العمل في البنوك منذ الخميس الماضي ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه مقدار 33 قرشا قبل سريان تحريك سعر المواد البترولية بنسبة 15%.

سعر البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 51.29 جنيه للشراء و 51.39 جنيه للبيع.

أقل سعر

وصل سعر أقل دولار مقابل الجنيه نحو 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع في البنك الزراعي المصري

وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان.

متوسط السعر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.1 جنيه للشراء و51.2 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.22 جنيه للشراء و51.32 جنيه للبيع في قطر الوطني QNB.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.23 جنيه للشراء و51.33 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.25 جنيه للشراء و51.35 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

سعر معظم البنوك

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.28 جنيه للشراء و51.38 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، مصر، الأهلي المصري، القاهرة، المصري لتنمية الصادرات،الإسكندرية، ميد، البركة، فيصل الاسلامي، العربي الافريقي الدولي، التجاري الدولي CIB".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.29 جنيه للشراء و 51.39 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، المصرف العربي الدولي،HSBC".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.3 جنيه للشراء و51.4 جنيه للبيع في بنوك " نكست، سايب، قناة السويس،الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.