بعد انخفاضه 23 قرشا .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 12-4-2025، استقر مع استمرار الاجازة الاسبوعية للبنوك.
وانخفض سعر صرف الدولار ختام تعاملات الخميس نهاية الاسبوع في البنوك بنحو 23 قرشا
أسعار الدولار اليوم
سعر الدولار في بنك نكست: سعر الشراء 51.40 جنيه وسعر البيع 51.30 جنيه
سعر الدولار في الأهلي المتحد: سعر الشراء 51.40 جنيه وسعر البيع 51.30 جنيه.
أعلى سعر للدولار
وقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار مسجلا 51.66 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية سعر الشراء 51.40 جنيه و سعر البيع 51.30 جنيه.
سعر الدولار في بنك قناة السويس سعر الشراء 51.40 جنيه و سعر البيع 51.30 جنيه.
سعر الدولار في كريدي أجريكول سعر الشراء 51.40 جنيه ، سعر البيع 51.30 جنيه .
سعر صرف الدولار الان
سعر الدولار في التجاري الدولي سعر الشراء 51.40 جنيه، سعر البيع 51.30 جنيه.
سعر الدولار في اتش اس بي سي سعر الشراء 51.39 جنيه، سعر البيع 51.29 جنيه.
سعر الدولار في المصرف العربي سعر الشراء 51.39 جنيه، سعر البيع 51.29 جنيه.
سعر الدولار أمام الجنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية سعر الشراء 51.39 جنيه، سعر البيع 51.29 جنيه.
سعر الدولار في بنك فيصل سعر الشراء 51.39 جنيه سعر البيع 51.29 جنيه .
سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار في تنمية الصادرات سعر الشراء 51.38 جنيه، سعر البيع 51.28 جنيه.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سعر الشراء 51.38 جنيه، سعر البيع 51.28 جنيه.
سعر الدولار في أبوظبي التجاري: سعر الشراء 51.38 جنيه، سعر البيع 51.28 جنيه .
سعر الدولار في بنك البركة سعر الشراء 51.38 جنيه، سعر البيع 51.28 جنيه .