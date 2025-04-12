بعد انخفاضه 23 قرشا .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 12-4-2025، استقر مع استمرار الاجازة الاسبوعية للبنوك.

وانخفض سعر صرف الدولار ختام تعاملات الخميس نهاية الاسبوع في البنوك بنحو 23 قرشا

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك نكست: سعر الشراء 51.40 جنيه وسعر البيع 51.30 جنيه

سعر الدولار في الأهلي المتحد: سعر الشراء 51.40 جنيه وسعر البيع 51.30 جنيه.​

أعلى سعر للدولار

وقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار مسجلا 51.66 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية سعر الشراء 51.40 جنيه و سعر البيع 51.30 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس سعر الشراء 51.40 جنيه و سعر البيع 51.30 جنيه.​

سعر الدولار في كريدي أجريكول سعر الشراء 51.40 جنيه ، سعر البيع 51.30 جنيه .​

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في التجاري الدولي سعر الشراء 51.40 جنيه، سعر البيع 51.30 جنيه.​

سعر الدولار في اتش اس بي سي سعر الشراء 51.39 جنيه، سعر البيع 51.29 جنيه.​

سعر الدولار في المصرف العربي سعر الشراء 51.39 جنيه، سعر البيع 51.29 جنيه.​

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك الإسكندرية سعر الشراء 51.39 جنيه، سعر البيع 51.29 جنيه.​

سعر الدولار في بنك فيصل سعر الشراء 51.39 جنيه سعر البيع 51.29 جنيه .​

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في تنمية الصادرات سعر الشراء 51.38 جنيه، سعر البيع 51.28 جنيه.​

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سعر الشراء 51.38 جنيه، سعر البيع 51.28 جنيه.​

سعر الدولار في أبوظبي التجاري: سعر الشراء 51.38 جنيه، سعر البيع 51.28 جنيه .​

سعر الدولار في بنك البركة سعر الشراء 51.38 جنيه، سعر البيع 51.28 جنيه .​