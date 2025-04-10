رسميا الآن .. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

أسعار الدولار اليوم الخميس 10-4-2025، تباينت مقابل الجنيه، في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 10 أبريل 2025، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 51.66 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الكويتي 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم



سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الكويتي 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك نكست 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه



سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 51.64 جنيه للشراء و51.74 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك قناة السويس 51.63 جنيه للشراء و51.73 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 51.62 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه الان



سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف العربي 51.62 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع.



سعر الدولار الان بنك الاسكندرية 51.62 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلي المصري 51.62 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 51.62 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع.



سعر الدولار أمام الجنيه في بنك البركة 51.62 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع



سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 51.62 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع



سعر الدولار أمام الجنيه في بنك فيصل 51.62 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع



سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والاسكان 51.62 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم بنك القاهرة 51.62 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الافريقي 51.62 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في بنك قطرالوطني 51.62 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع.



سعر الدولار الان في بنك الشركة المصرفية 51.60 جنيه للشراء و51.70 جنيه للبيع.