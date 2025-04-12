قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي ونظيرة الأندونيسي في جولة بـ الأكاديمية العسكرية .. صور
هتشتريها بكام بكرة؟.. تحرك أسعار الدواجن في الأسواق
منتصر زيتون: الأزمات الاقتصادية ضربت سوق السيارات
المنسقة الأممية بالسودان: مخيم زمزم يواجه أزمة كارثية بسبب نقص المواد الأساسية
تزوجت عرفيًا عشان المعاش.. هل عليَّ ذنب؟.. سؤال صادم.. وداعية ترد
رسميا.. الفئات المستحقة لصرف 500 جنيه على التموين في أبريل| قرار
تراجع أسعار الذهب الآن في مصر
الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود بالدوري
برقم اللوحة .. طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة أون لاين
إصابة خطيرة لـ القندوسي.. سيراميكا كليوباترا يهزم فاركو ٢-٠ في الدوري
أكبر طرح إسكاني في مصر يبدأ 15 أبريل .. موعد ورابط التقديم أونلاين
القاهرة الإخبارية: منطقة المواصي في خان يونس تكتظ بالنازحين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب الآن في مصر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

ارتفع سعر الذهب على المستويين العالمي والمحلي بقوة خلال تداولات الأسبوع الماضي، ليسجل مستوى تاريخي جديد بالإضافة إلى تداول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالقرب من مستويات قياسية.


سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي ارتفع في مصر  بمقدار 310 جنيهات بنسبة ارتفاع 7% ليغلق تداولات الأسبوع عند 4690 جنيه للجرام وهو أعلى مستوى سجله هذا الأسبوع.

والآن تراجع سعر الذهب في مصر بنحو 25 جنيها مقارنه باعلى سعر له، رغم استقر سعر الذهب عالميا اليوم السبت.

وافتتح سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 4710 جنيهات ووصل الان إلى 4685 جنيها.

 

سعر الذهب في مصر 
 

ويقدّم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم السبت 12-4-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.

 

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3237   دولارًا للأوقية.

 

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم  4016  جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4685 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل  5354 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الان في مصر 37.480  ألف جنيه 

وفي سياق آخر، التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة، وفي مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بجهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.

وخلال اللقاء استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريراً عن جهود الهيئة خلال الفترة الماضية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري.

أوضح محمد فريد أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم، فيما حصل صندوق آخر على الموافقة وتجري حالياً إجراءات تغطية الاكتتاب في وثائقه.


كما عملت الهيئة على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأسمال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ، وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأسمال مخاطر بغرض الاستحواذ برأسمال 10 ملايين جنيه قبل أن تقوم برفع رأٍسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين.


فيما أشار فريد إلى الأجندة التشريعية للهيئة خلال المرحلة المقبلة والتي تتضمن تعديلات تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بطريقة ميسرة وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة وتعديل الشكل القانوني للبورصات لزيادة المعروض في سوق الأوراق المالية تعزيزاً لمستويات السيولة والتداول وتكاملاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعمًا للحياد التنافسي.

الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم السبت سعر الذهب عالميًا سعر جرام الذهب بورصة الذهب مباشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابراهيم شيكا

وفاة ابراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

المحكمة الدستورية : حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي

المحكمة الدستورية تعلن موعد انتهاء حق الحاضنة فى الاحتفاظ بمسكن الحضانة

القندوسي

إصابة مفزعة لنجم سيراميكا كليوباترا أمام فاركو.. ونقله بالإسعاف للمستشفى

انقطاع المياه

6 ساعات.. انقطاع المياه عن مناطق عين شمس الشرقية والغربية غدا

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 12 إبريل 2025 بالأسواق .. وهذا ثمن البانيه

واقعة طفلة العاشر

اجراءات جديدة وعاجلة فى واقعة طفلة العاشر من رمضان.. تفاصيل

محمود عبد الرازق شيكابالا

معملش فلوس كتير.. حازم إمام يعلق على رحيل شيكابالا للنصر الليبي

القبض على المتهمين بالتعدي على مذيعة شهيرة في الشرابية

القبض على المتهمين بالتعدي على مذيعة شهيرة في الشرابية

ترشيحاتنا

الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان

مفاجأة بمستشفى أطفال مصر..تسليم قسم الرعاية المركزة الجديد خلال شهرين| صور

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يشهد ختام مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعى

جانب من اللقاء

عبد الغفار: 2000 طبيب مصري سجلوا أسماءهم لإعادة إعمار القطاع الصحي في غزة

بالصور

نتائج مذهلة.. لن تتوقع فوائد تناول حبة البركة يوميا| تمنع أخطر الأمراض

حبة البركة
حبة البركة
حبة البركة

ناصيف زيتون يشعل حفل حديقة الشهيد بالكويت.. صور

حفل ناصيف زيتون
حفل ناصيف زيتون
حفل ناصيف زيتون

إزالة 57 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ 25 في أسوان.. صور

إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان

محافظ الشرقية يفتتح موسم صيد الأسماك بمزرعة العباسة بأبو حماد

مزرعة سمكية
مزرعة سمكية
مزرعة سمكية

فيديو

لوسى

لوسي عن مسلسل لام شمسية: عمل مهم ويوعي الأسرة المصرية.. فيديو

حسام حبيب

أصغر منه بـ 20 سنة .. من هي خطيبة حسام حبيب الجديدة ؟

المؤلف أحمد أنور

أكبر بقالة في مصر.. أحمد أنور يكشف حقيقة السخرية من الزمالك

المؤلف محمد عبد القوي

المؤلف محمد عبد القوي يكشف كواليس مشاركة ابنته لينا بمسلسل أهل الخطايا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد