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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يطلق إشارة بدء موسم حصاد القمح من إحدى مزارع دندرة

محصول القمح
محصول القمح
يوسف رجب

أطلق الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، صباح اليوم الثلاثاء، إشارة بدء موسم حصاد القمح المحلي، من داخل مزرعة شهاب الدين خلف الله الواقعة بطريق معبد دندرة، التابعة لمركز قنا، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية.

شهد مراسم الاحتفال عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم المهندس أبوالعباس البدري، وكيل وزارة الزراعة، وحسن القط، وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

واستهل المحافظ جولته التفقدية بزيارة صومعة الترامسة المعدنية لمتابعة أعمال استلام القمح، والاطمئنان على انتظام عملية التوريد، ضمن خطة المحافظة لاستقبال محصول القمح هذا الموسم، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا خاصًا.

وأكد الدكتور عبدالحليم محافظ قنا، خلال الجولة، أن كافة الإجراءات الوقائية قد اتُّخذت لضمان الحفاظ على جودة وسلامة الأقماح أثناء فترة التخزين بالصوامع والشون، حتى يتم صرفها إلى المطاحن، مشيراً إلى أن المساحة المزروعة بالقمح هذا الموسم على مستوى مراكز المحافظة بلغت 88 ألفًا و262 فدانًا، متوقعًا أن تتراوح الإنتاجية ما بين 16 إلى 18 أردبًا للفدان.

وشدد محافظ قنا، على أهمية تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين وموردي الأقماح، وتذليل أي معوقات قد تواجههم، مع الإسراع في إجراءات صرف مستحقاتهم المالية، بما يشجعهم على توريد أكبر كميات ممكنة من المحصول، كما أكد أن القمح يُعد من المحاصيل الاستراتيجية التي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.

وأضاف عبدالحليم، بأن موسم حصاد القمح لهذا العام يُعد موسمًا استثنائيًا يتطلب تضافر جميع الجهود لضمان تحقيق أهداف الدولة في مجال الأمن الغذائي، موجهاً بضرورة الالتزام بكافة إجراءات السلامة أثناء عمليات الحصاد والنقل والتخزين، مؤكدًا على جاهزية الصوامع والشون بالمحافظة لاستقبال المحصول بما يضمن الحفاظ عليه وتقليل نسبة الفاقد طوال العام.
 


قنا موسم حصاد القمح الأمن الغذائي صومعة الترامسة أخبار قنا

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