أخبار قنا.. مصر تستحوذ على جوائز مسرح شباب الجنوب..اعتماد بيان الأحوزة العمرانية لـ43 نجعا

شهدت قنا، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث، من أبرزها، استحواذ مصر على جوائز مسرح شباب الجنوب في حفل الختام، تحت شعار "المسرح مقاومة"، واعتماد بيان الأحوزة العمرانية لـ 43 نجعا بمراكز المحافظة.

مقاومة وانتصار.. مصر تستحوذ على جوائز مسرح شباب الجنوب في حفل الختام

اختتم المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان، على مسرح قصر ثقافة قنا، بتكريم الفرق الفائزة وعدد من الداعمين لفعاليات المهرجان، وحظيت مصر بالنصيب الأكبر فى عدد الجوائز والشهادات التى منحت للمشاركين فى العروض والمسابقات المتنوعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس المهرجان، ورئيس اتحاد المسرحين الأفارقة، والذي نظمته مؤسسة "س" للثقافة والإبداع، على مدار ٦ أيام وسط إقبال جماهيرى كبير لمشاهدة العروض المسرحية المُقدمة بقصر الثقافة ومركز الأورام بقنا، وعدد من القرى والنجوع ومراكز الشباب، والتى استمرت فى الفترة من ١٥ إلى ٢٠ ابريل الجارى على مدار ٦ أيام متواصلة، بجانب الورش التدريبية فى مجال التمثيل، التأليف، المكياج، العرائس.

اعتماد بيان الأحوزة العمرانية لـ 43 نجعا بمحافظة قنا

أعلن ديوان عام محافظة قنا ، عن اعتماد بيان الأحوزة العمرانية، والذي يشمل 43 نجع على مستوى نجوع وتوابع القرى بمراكز المحافظة التالية" أبوتشت - فرشوط- نجع حمادى - دشنا - قنا - قفط - قوص- نقادة"، وذلك استكمالا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

وجارى التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لسرعه الانتهاء من الأحوزة العمرانية لباقى نجوع وتوابع المحافظة، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية العمرانية وتسهيل إجراءات التوسع العمراني المنظم، بما يضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات بالمحافظة.