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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

أعلن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشددًا على جاهزية مختلف الأجهزة التنفيذية لضمان سير الاحتفال بعيد القيامة وأعياد الربيع فى أجواء من الأمن والاستقرار، مع توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة عالية ومنظومة عمل منسقة، فى إطار حرص محافظة قنا على تهيئة الأجواء المناسبة للاحتفال بالأعياد.
 تأمين الكنائس والأدبرة

وأشار محافظ قنا ، إلى أن خطة الاستعدادات تضمنت عدة محاور رئيسية، في مقدمتها المحور الأمني، حيث تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن قنا لتأمين الكنائس والأديرة والمنشآت الحيوية، من خلال تكثيف التواجد الأمني بمحيط دور العبادة، ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتعزيز دوريات الانتشار السريع في الشوارع والميادين الرئيسية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وحماية المواطنين خلال أيام الاحتفال.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية والمراكز الطبية، مع التأكيد على جاهزية الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات اللازمة، فضلًا عن الدفع بعدد من سيارات الإسعاف المجهزة وتمركزها في أماكن التجمعات والمتنزهات العامة، لضمان سرعة التدخل والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

حملات رقابية بالأسواق

وفيما يتعلق بسلامة الغذاء، شدد محافظ قنا ، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع الأغذية، لا سيما تلك التي تبيع الأسماك المملحة والفسيخ والرنجة، التي تشهد رواجًا خلال أعياد الربيع.

وأكد أن مديرية التموين بالتعاون مع مديرية الصحة والطب البيطري بدأت بالفعل في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة، لضمان سلامة المنتجات المعروضة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما شملت الاستعدادات الجانب البيئي والسياحي، حيث وجّه محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية برفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن التجمعات، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل، وتهيئة المداخل والمخارج، وتوفير سبل الراحة والأمان للزائرين، إلى جانب التنسيق مع إدارة الحماية المدنية لنشر فرق الإنقاذ النهري بطول مجرى نهر النيل، حرصًا على سلامة المواطنين خلال الرحلات والتنزه في نهر النيل.

روح المحبة والإخاء

واختتم محافظ قنا، تصريحاته بتقديم أصدق التهاني للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربًا عن أمله في أن تعكس الاحتفالات روح المحبة والإخاء بين أبناء الوطن، وأن تسود أجواء الأمن والاستقرار ربوع محافظة قنا، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بروح الفريق الواحد لإخراج الاحتفالات في أبهى صورها، بما يليق بتاريخ قنا وحضارة أبنائها.

ووجّه محافظ قنا، الشكر إلى القيادات الأمنية على جهودهم المستمرة، مؤكدًا أهمية اليقظة والحزم في تنفيذ خطة التأمين، لا سيما في المناطق التي تشهد كثافات جماهيرية واحتفالات شعبية، مع الالتزام التام باحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية وترسيخ قيم التعايش والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.

قنا رفع درجة الاستعداد القصوى عيد القيامة المجيد أعياد الربيع تأمين الكنائس حملات رقابية بالأسواق أخبار قنا

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