طوف وطوفان.. مسرح شباب الجنوب يقدم عرضا عراقيا لرواد نادي فتيات قنا

قدمت إدارة مهرجان المسرح الدولى لشباب الجنوب، اليوم الجمعة، العرض المسرحى العراقى"طوف وطوفان" بنادى الفتيات بـ قنا، ضمن عروض مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة، المقام برئاسة الناقد الفتى هيثم الهوارى، رئيس اتحاد المسرحين الأفارقة، بمحافظة قنا فى الفترة من ١٥ إلى ٢٠ أبريل الجارى.

العرض لفرقة شعبة المسرح المعاصر، ويناقش قضايا المرأة العربية خلال فترة الحروب المتعاقبة في أغلب الدول العربية، وتسليط الضوء على الواقع المأساوي الذي يمر خلال فترة الاضطهاد الإرهابي من قبل الجماعات الإرهابية والكيان الخبيث، وربط قضاياهن في الأحداث التاريخية.

العرض تأليف محمود أحمد وإخراج زيدون جابر آل سلطان وبطولة أزهر الأسدي، وسام عبد السلام الخزعلي، منفذ المؤثرات الصوتية، أزياء واكسسوارات صادق مكى.

وفى نفس السياق، تواصل إدارة المهرجان تنفيذ ورش تدريبية بقصر ثقافة قنا: ورشة التمثيل للمخرج أحمد السيد، ورشة التأليف بإستخدام التراث للكاتب بكري عبد الحميد، ورشة الإضاءة والديكور للمهندس أبو بكر الشريف، ورشة المكياج للفنانة الجزائرية حكيمة جلايلي، ورشة صناعة العرائس للمخرج أحمد أبو طالب.

يذكر أن الدورة التاسعة من المهرجان، والتى تحمل اسم الدكتورة عايدة علام، وتحتفل بالمسرح الفلسطيني تحت شعار «المسرح مقاومة»، برعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا، مؤسسة مصر الخير، جمعية التنمية والبيئة والمجمتع بدندرة، مجلة المشهد المسرحى، جميعة أنا المصرى بقنا.



