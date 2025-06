إطلاق مشروع إعادة إحياء قلعة العريش لتحويلها إلى مركز ثقافي وسياحي.. صور

بدأت مؤسسة شباب المتوسط تنفيد المرحلة الأولي من مشروع "إعادة إحياء قلعة العريش" لتحويل منطقة القلعة إلى مركز ثقافي وسياحي.

ويأتي المشروع في إطار برنامج منظمة اليونسكو "UNESCO x SEVENTEEN’s “Going Together – For Youth Creativity and Well-Being” Grant Scheme" بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتنمية الشباب ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء"، ووزارة السياحة والآثار "المجلس الأعلي للآثار: قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية"، ومحافظة شمال سيناء،

ويهدف المشروع تحويل منطقة القلعة إلى مركز ثقافي وسياحي يحيه الفن والموسيقى والتراث. يستهدف المشروع شباب شمال سيناء، ويفتح لهم مساحة للمشاركة والتعلم حول التراث الثقافي، ويشكل المشروع مرحلتين أساسيتين:

- المرحلة الأولي: تنظيف القلعة، وعقد ورش عمل تفاعلية تُعزز قدرات الشباب وإشراكهم في جهود الحفاظ علي التراث

- المرحلة الثانية: تأهيل القلعة، وعمل فعاليات فنية وموسيقية.

ويمكن لشباب شمال سيناء المشاركة في هذا المشروع ممن لديهم شغف واهتمام بالتراث والفنون، ولديهم القدرة على الالتزام بحضور سلسلة التدريبات, الفعاليات والأنشطة، علما بأن الموعد النهائي للتقديم يوم 30 يونيو 2025.