أخبار التوك شو| بكرى: صواريخ إيران ضد عدو يستهدفنا ..الدليل: من خططوا لأحداث 25 يناير تلقوا تدريبات بالخارج .. تعليق عمرو أديب على خسارة الأهلي

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى

عمرو أديب: إيران عملت مفاجأة في إسرائيل هدِّت أسطورة القبة الحديدية

علق الإعلامي عمرو أديب، على الضربات الصاروخية الإيرانية ضد أهداف في العمق الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية، قائلا: ''اللي عملته إيران في إسرائيل مفاجأة.. هدت أسطورة القبة الحديدية الإسرائيلية".



أسامة الدليل: من خططوا لأحداث 25 يناير تلقوا تدريبات بالخارج

قال الكاتب الصحفي أسامة الدليل، إن ما جرى في 25 يناير في مصر، لم يكن عفويًا بالكامل، مشيرًا إلى أن هناك من استغل غضب الجماهير؛ لتحقيق أهداف تتعلق بإضعاف الدولة المصرية، وعلى رأسها إسقاط الجيش.



الحرس الثوري الإيراني: نتنياهو يحاول دفع ترامب نحو الانخراط في الصراع

قال الحرس الثوري الإيراني إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو الانخراط في الصراع، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».



بكرى: صواريخ إيران تسعدنا لأنها ضد عدو يستهدفنا جميعا

عبر مصطفى بكرى عن سعادته بالصواريخ الإيرانية ضد إسرائيل قائلا:" ضد عدو يستهدفنا جميعا".



رغم مرور ثمانية أيام على الحرب.. بكري: إيران ما زالت تحافظ على برنامجها النووي

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن إسرائيل استخدمت في أول أيام الحرب على إيران 200 طائرة مقاتلة وجهت ضربات مباشرة للمشروع النووي الإيراني.

حسام موافي يكشف أخطار التدخين والمخدرات

حذّر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة التدخين وتعاطي الحشيش على صحة الشباب، خصوصًا في سن 24 عامًا، الذي وصفه بـأخطر سن في المخدرات.



الملعب الملعون| ياسمين عز تكشف سبب خسارة الأهلي أمام بالميراس

كشفت الإعلامية ياسمين عز، عن سيب خسارة النادي الاهلي من فريق بالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن النادي الاهلي تلقى خسارة غير متوقعة.



حسام موافي ينصح طلاب الثانوية العامة: مفيش دوا بيزود التركيز

علق الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على امتحانات الثانوية العامة، قائلا: "التوتر طبيعي، ولكن التعامل معه بوعي؛ هو الفارق".



عمركم ماهتلعبوا في كاس العالم | رسالة عنيفة من ياسمين عز لجماهير الزمالك

شنت الإعلامية ياسمين عز، هجوماً حاداً على الشامتين في خسارة النادي الأهلي امام فريق بالميراس وجماهير نادي الزمالك، مشيرة إلى أن النادي الأهلي يتعرض لحملة سخرية واسعة بعد الخسارة في كأس العالم للأندية.



معملش هجمة.. تعليق ناري من عمرو أديب على خسارة الأهلي أمام بالميراس

علق الاعلامي عمرو أديب، على هزيمة النادي الأهلي من فريق نادي بالميراس في بطولة كأس العالم للأندية بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، قائلا :"ازاي يبقي في 8 لعيبة برا مستواهم في يوم واحد ودوال يعملوا منتخب مصر وأفضل لاعيبه في مصر".

