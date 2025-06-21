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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم فايق يشوق متابعيه لـ حلقة برنامجه اليوم

ابراهيم فايق
ابراهيم فايق
باسنتي ناجي

شوق الإعلامي إبراهيم فايق متابعيه لحلقة برنامجه الكورة مع فايق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب ابراهيم فايق:"‏ضيفنا الليلة في قهوة فايق من نيويورك على الهواء مباشرة.. النجم الإيطالي ماتيراتزي 

‏الجزء التاني نجومنا: ك/ سيد عبدالحفيظ

‏ك/ بركات

‏ك/ فايز

‏الجينيص عمر عبدالله 

‏الساعة ١٠:٣٠".

وكان قد علق الإعلامي إبراهيم فايق، على هزيمة النادي الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بثنائية في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب إبراهيم فايق عبر فيسبوك: "‏اللي يزعلك فعلا.. أن مفيش اي ماتش في الاتنين كان بعيد.. الاتنين في المتناول.. والفريقين يتغلبوا عادي.. الأزمة من الآخر إن مفيش حد في الفريق كان مصدق أنه يقدر يكسب في الماتش الأول او التاني مستوى كورة كبير بس في مقدورك يعني.. مش ليڤيل الوحش".

ووقع الأهلي في فخ الهزيمة بثنائية أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، في ظل فوز إنتر ميامي على بورتو في نفس الجولة بهدفين مقابل هدف مما صعب مهمة المارد الأحمر في الصعود للدور المقبل.

الرقم القياسي السلبي في عدد الهزائم

الهزيمة أمام بالميراس رفعت عدد خسائر الأهلي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية إلى 15 هزيمة، وهو رقم سلبي قياسي لم يحققه أي نادٍ آخر في البطولة. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الأهلي يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات في البطولة بـ10 انتصارات، خلف ريال مدريد الإسباني المتصدر بـ12 فوزًا.

ابراهيم فايق الاهلي الزمالك

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