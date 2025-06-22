إسرائيل تعلن إحباط مخطط إيراني لاستهداف رعاياها في قبرص |صور

أعلنت السلطات الإسرائيلية، السبت، إحباط محاولة إيرانية لاستهداف مواطنين إسرائيليين في قبرص، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية القبرصية.

وأوضح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في منشور له على منصة "إكس" أن "الحرس الثوري الإيراني حاول تنفيذ هجوم ضد مواطنين إسرائيليين في قبرص"، مشيرًا إلى أن العملية أُحبطت بفضل "جهود سلطات الأمن القبرصية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية".

وتعتبر قبرص محطة رئيسية للإسرائيليين في الوقت الراهن، خصوصًا في ظل إغلاق المطارات الإسرائيلية وتوقف الرحلات الخارجية بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران.

ومع تزايد حركة الإسرائيليين عبر لارنكا وغيرها من المدن الأوروبية، ارتفعت المخاوف الأمنية من محاولات استهدافهم من قبل أطراف إقليمية معادية، في مقدمتها إيران.

قبرص مركز عبور للإسرائيليين وسط أزمة السفر

جاء الإعلان عن المخطط في وقت تشهد فيه قبرص تدفقًا كبيرًا للإسرائيليين العالقين في الخارج منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران في 13 يونيو الجاري. وكانت إسرائيل قد أغلقت مطاراتها عقب بدء العمليات العسكرية المتبادلة، وهو ما أدى إلى بقاء نحو 100 ألف إلى 150 ألف إسرائيلي عالقين في دول متعددة، وفق إحصاءات وزارة المواصلات الإسرائيلية.

وفي إطار جهود إعادتهم، وصلت أول سفينة تقل نحو 1500 إسرائيلي إلى ميناء أشدود، بينما تم اعتماد مطار لارنكا القبرصي كمركز عبور رئيسي للإسرائيليين العائدين إلى بلادهم، بالإضافة إلى مطارات أخرى في أثينا، روما، ميلانو وباريس. شركتا "العال" و"أركيا" تولتا تنظيم الرحلات الخاصة لنقل العالقين، وسط إجراءات أمنية مشددة بسبب تصاعد التهديدات.

توقيف مشتبه به في قبرص بتهم تتعلق بالتجسس والإرهاب

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة القبرصية اعتقال شخص مشتبه به بتهم تتعلق بالتجسس والإرهاب، وسط ترجيحات إعلامية بأن له صلات بإيران. وذكرت الشرطة أن الاعتقال جرى "لأسباب تتعلق بالأمن القومي"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هويته أو خلفية التحقيق. لكن وزارة الخارجية البريطانية أكدت أن الشخص المعتقل يحمل الجنسية البريطانية.

وعقب مثوله أمام محكمة في مدينة ليماسول خلال جلسة مغلقة، قررت السلطات احتجازه لمدة ثمانية أيام على ذمة التحقيق، بتهم تشمل "ارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب والتجسس".

وفي حين لم يتم الربط المباشر رسميًا بين عملية الاعتقال والمخطط الذي كشفت عنه إسرائيل، إلا أن التوقيت المتزامن وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين دفع مراقبين للترجيح بأن العملية الأمنية ترتبط بشكل وثيق بالمحاولة الإيرانية المفترضة لاستهداف الإسرائيليين في الجزيرة المتوسطية.

تأتي هذه التطورات في إطار التوترات المتفاقمة بين إسرائيل وإيران، خاصة بعد تبادل الضربات الجوية بين الطرفين خلال الأسابيع الماضية، على خلفية البرنامج النووي الإيراني والاتهامات الإسرائيلية لطهران بمحاولة تطوير أسلحة نووية. وتزامن ذلك مع تصاعد المخاوف الإسرائيلية من تنفيذ إيران أو حلفائها عمليات انتقامية ضد أهداف إسرائيلية أو يهودية في الخارج.