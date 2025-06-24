لدي حالة عشق لها.. سلوى محمد: قدمت ما يقرب من 100 فيلم قصير

أكدت الفنانة سلوى محمد، أن قدمت ما يقرب من 100 فيلم قصير، مشيرا إلى أنه لدي عشق للأفلام القصيرة، على الرغم من أنه أصعب من الأفلام الطويلة

وقالت سلوى محمد، خلال لقاء لها لبرنامج واحد من الناس، عبر فضائية الحياة، أن هناك مهرجانات سينمائية تتم عن الأفلام القصيرة، مؤكدا أن هناك بعض الدول تقدم دعم كبير للأفلام القصيرة.

وتابعت الفنانة سلوى محمد، أن الرجل الصعيدي يحترم المراة الصعيدية بشكل كبير، وحقوق المراة في الصعيد يتم إحترامها.

وكشفت الفنانة سلوى محمد على تفاصيل بدايتها الفنية من خلال مسلسل الأطفال “عالم سمسم” وسر مشاركتها بــ 100 فيلم قصير، وعلاقتها بزوجها الراحل المخرج محسن حلمي، بالإضافة إلى أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن مسيرتها الفنية ونشأتها من أصول صعيدية، وكيف أثر ذلك على شخصيتها وثقافتها وأسلوبها في الحياة؟.