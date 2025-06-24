خالد عبد الفتاح يقترب من البنك الأهلي بعد عودة الأحمر من كأس العالم للأندية

كشف خالد الغندور، عن اقتراب الظهير الأيمن للنادي الأهلي خالد عبد الفتاح من الانتقال إلى صفوف البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر بنادي البنك الأهلي في تصريحات خاصة لبرنامج "ستاد المحور" الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة النادي تواصلت مع اللاعب في مايو الماضي وأبدى موافقته على الانضمام إلى صفوف الفريق، ولكن الملف تأجل حيث تواجد اللاعب مع الفريق في كأس العالم للأندية.

وشدد، البنك الأهلي ينتظر عودة الأهلي من كأس العالم للأندية لحسم الصفقة سواء عن طريق الإعارة أو بيع النهائي.