بعد انتزاع دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك يضع عينه على العالمية

قال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، إن ناديه يسعى بشدة للتأهل إلى كأس العالم للأندية 2029 وهو مشوار به العديد من التحديات.

وأضاف أمين صندوق نادي الزمالك، في تصريحات عبر أون سبورت: “من بين أهدافنا خلال اجتماعنا مع جون إدوارد المدير الرياضي كان التأهل لدوري أبطال أفريقيا ثم التتويج باللقب والتأهل لكأس العالم للأندية 2029”.

وأكمل: “بالتأكيد جماهير الزمالك تنتظر الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق الأول والصفقات الجديدة، وفي الوقت المناسب سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بعد الانتهاء منها”.

وتابع المندوه: "حسين لبيب وهشام نصر فقط من يتواصلان مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، وسيكون هناك تكتم على كافة المفاوضات في الصفقات الجديدة".