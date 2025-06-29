حراسة مرمى الزمالك تنتظر كلمة المدير الفني الجديد.. ومصدر يكشف التفاصيل

قرر جون إدوارد، المدير الرياضي الجديد في نادي الزمالك، تأجيل حسم ملف حراسة مرمى الفريق بالموسم الكروي الجديد 2025 - 2026، لحين وصول المدير الفني الجديد المنتظر الإعلان عن اسمه بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة؛ لتحديد الاعتماد على الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي بالموسم الجديد أم ضم حارس ثالث.



وقال مصدر في الزمالك، لـ “صدي البلد”: “تفكير جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك خلال تلك الفترة يمنح الأولوية لتدعيم باقي المراكز بعيدًا عن حراسة المرمى.. الرغبة الملحة تتمثل في التعاقد مع جناح أيسر ولاعب وسط ومهاجم صريح ومدافع”.

وأضاف: “بعد الانتهاء من تلك الصفقات، سيتم التشاور مع المدير الفني الجديد، بشأن تفكيره فيما يخص حراسة المرمى بالموسم الجديد، لا سيما أنّ تواجد محمد عواد ومحمد صبحي، لن يُمثّل عائقًا لأنّ الثنائي تشاركا في الدفاع عن العرين الأبيض الموسم الماضي”.

