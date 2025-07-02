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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

‏انطلاق حملة مانحي الأمل العالمية في مصر

اشرف صبحي
اشرف صبحي
ياسمين تيسير

أطلقت حملة مانحي الأمل العالمية (The HopeGiver Campaign) والتي اسهها أنور الكموني   للمرة الأولى فعالياتها في مصر وسط أجواء متنوعة جمعت بين الفنون، الإنسانية، والتعاون العالمي. كان هذا الحدث المُلهم علامة فارقة في مسيرة الحملة التي تعتبر اليوم من أكبر الحملات الإنسانية في العالم، إذ تحرص على نشر رسائل الأمل حول العالم.

افتتح الحفل بكلمة رسمية للدكتور الطيب عباس – رئيس المتحف القومي للحضارة المصرية وأحد الداعمين الرئيسيين لهذا الحدث  حيث رحّب بالحضور وأكد التزام مصر بدعم المبادرات التي تبني جسور الأمل والإنسانية.

وفي لفتة مهمة أرسل  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة – رسالة فيديو مباشرة إلى الحفل، عبّر خلالها عن فخره بمشاركة وزارة الشباب والرياضة في دعم حملة مانحي الأمل العالمية. كما شاركت الوزارة في تقديم عروض فنية رائعة قادها نخبة من الشباب والفرق الموسيقية التابعة للوزارة، حيث أبدعوا في تقديم استعراضات موسيقية مبهرة عزّزت أجواء الأمل والبهجة.

وتألقت النجمة الكبيرة صفاء أبو السعود – رئيس الفنى لحملة مانحى الأمل العالمية  حيث قدّمت عرضًا فنيًا ساحرًا أبهر الحضور وأشعل القاعة بطاقة إيجابية فريدة. تحت قيادتها، أصبح الحفل مزيجًا متناغمًا بين الفن الرفيع والرسالة الإنسانية العميقة.

وخلال الحفل، تسلّم الكابتن أنور الكموني – مؤسس حملة مانحي الأمل العالمية – الشعار الرسمي لحفل الجراند بول مونتي كارلو – الحفلة الملكية من ديليا جراس نوبل، الرئيسة الرسمي للجراند بول مونتي كارلو وسفيرة اليونيسف، التي حضرت إلى القاهرة للإعلان عن إقامة هذا الحفل الأسطوري لأول مرة في مصر.

الاحتفالية شهدت تكريم نخبة من الشخصيات والمؤسسات التي ساهمت في دعم رسالة الأمل، 

وشهد الحفل توقيع اتفاقية تعاون رسمي بين حملة مانحي الأمل العالمية ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بحضور السيد سعيد العتي، ممثل الشيخة جميلة القاسمي، لإنتاج سلسلة أفلام وثائقية تتناول قصص الأمل والانتصار من مختلف أنحاء العالم.

اختتم الحفل برسالة من الكابتن أنور الكموني، الذي أعاد التأكيد على أن رسالته إلى العالم هي أن: "لا شيء مستحيل". رحلته الشخصية من معاناة المرض إلى العودة كرياضي عالمي أصبحت اليوم مصدر إلهام لملايين الأشخاص حول العالم.

هذا الحفل لم يكن مجرد حدث، بل كان أيقونة إنسانية وفنية جمعت نخبة من القادة والفنانين والمؤسسات في مصر والعالم تحت راية الأمل.

اشرف صبحي وزير الرياضة وزير الشباب

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