"ملك شلبي" الأولى على التعليم الزراعي: تفوقت بدعاء والدتي وصبر 5 سنوات

حصلت الطالبة ملك عبد المجيد محمد شلبي، بمدرسة الفنية المتقدمة الزراعية بمسطرد بمحافظة القليوبية، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الفني الزراعي لعام 2025، بمجموع 483 درجة من 540 بنسبة 89.44٪.

وقالت "ملك" إنها اختارت التعليم الفني رغم تفوقها في الإعدادية، لتخفيف العبء عن أسرتها، ولتحقيق حلمها في الوصول للجامعة من خلال طريق مختلف. وأهدت نجاحها لوالدها الذي يعمل سائقًا بهيئة الثروة السمكية، ولوالدتها التي كانت سندًا وداعمًا طوال سنوات الدراسة.

وأكدت أنها ستلتحق بكلية الزراعة – جامعة عين شمس، وتتمنى أن تصبح أستاذة جامعية في علم التغذية، مشيرة إلى أن دعوات والدتها في يوم عرفة، وصبر خمس سنوات من الاجتهاد، كانا سببًا في هذا التفوق.