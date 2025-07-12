مخدرات دليفري.. القبض على شخصين يروجان المخدرات بدراجة نارية في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية وبصحبته آخر بترويج المواد المخدرة بالقليوبية.

بالفحص تم تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص، حال قيامهما بترويج المواد المخدرة بإستخدام دراجة نارية "ملك احدهما" .

وضبط بحوزتهما (كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين" – فرد خرطوش– مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى") .. وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.