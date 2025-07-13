التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى مشاجرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى مشاجرة بقرية ميت العطار دائرة مركز شرطة بنها إثر خلافات بينه وبين آخرين، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقي اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ للمقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها، بحدوث مشاجرة وسقوط شاب جثة هامدة بطلق ناري.

وانتقلت على الفور قوة أمنية من مباحث مركز شرطة بنها بقيادة المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين 4 شباب تطورت إلي مشاجرة بالأسلحة النارية، وإطلاق أعيرة نارية فيما بينهما، وسقوط أحدهما جثة هامدة متأثرا بإصابته بطلق ناري، بسبب خلافات بينهما بقرية ميت العطار دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الـ3 متهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.