إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بالقليوبية

أُصيب 3 أشخاص، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر – الإسكندرية الزراعي، وتحديدًا عند مزلقان زكي اتجاه بنها، بمحافظة القليوبية.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من قسم شرطة قها بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، كما تم إخطار نقطة إسعاف طوخ، والتي دفعت بسيارة إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: إسلام ع. وعامر ا. ومحمد س. ومقيم بمركز منيا القمح.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق لتفادي تعطيل حركة السير.