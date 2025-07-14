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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تشكيل المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالجيزة برئاسة عفاف أحمد

الغرفة التجارية بالجيزة
الغرفة التجارية بالجيزة
ولاء عبد الكريم

أعلنت غرفة الجيزة التجارية عن تشكيل المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، وانتخاب الدكتورة عفاف أحمد رئيسًا للمجلس، وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس سيد زغلول، أمين صندوق الغرفة ورئيس شعبة المقاولات واستصلاح الأراضي والاستثمار والتطوير العقاري، بحضور اللواء تامر عطاويه الأمين العام للغرفة.

وضمت هيئة مكتب المجلس كلًا من: الدكتورة لميس صبري نائبًا أول، والدكتورة رانيا حشمت أبو الخير نائبًا ثانيًا، والدكتورة سحر الحسيني سكرتيرًا أول، والمهندسة مرثا مجدي سكرتيرًا ثانيًا.

يأتي تشكيل المجلس في إطار جهود غرفة الجيزة التجارية لتفعيل دور المرأة الاقتصادي وتمكينها في سوق العمل، مع التركيز على دعم مشاركتها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كبداية لانطلاقة أوسع مستقبلًا.

إطلاق برامج ومشروعات تستهدف التدريب والتأهيل

وأكد المهندس سيد زغلول خلال الاجتماع، دعم الغرفة الكامل للمجلس، مشيرًا إلى أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه منشآت السيدات في الاقتصاد الوطني، وحرص الغرفة على إطلاق برامج ومشروعات تستهدف التدريب والتأهيل وريادة الأعمال، والاستفادة من الحوافز التشجيعية للإنتاج والتصدير.

من جانبها، أوضحت الدكتورة عفاف أحمد، رئيسة المجلس، أن المجلس يسعى لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، وزيادة معدلات تشغيل الفتيات والسيدات، مع التركيز على دعم صاحبات الحرف اليدوية والتراثية، وتوفير فرص لعرض وتسويق منتجاتهن داخل مصر وخارجها، بالتعاون مع مجالس سيدات الأعمال بالدول العربية وغيرها.
 

غرفة الجيزة التجارية المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال الدكتورة عفاف أحمد رئيسًا للمجلس عفاف أحمد تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل

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