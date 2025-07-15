اليوم.. نظر استئناف عصابة المخدرات على حكم السجن المؤبد بالقاهرة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم الثلاثاء، في مجمع محاكم عابدين، استئناف تشكيل عصابي تخصص في تجارة المواد المخدرة على حكم السجن المؤبد لـ3 متهمين، والسجن 6 سنوات للآخرين.

محاكمة عصابة المخدرات في عابدين

وكانت الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات، تمكنت من القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص بتهمة الاتجار فى مخدر الحشيش والهيروين، وغسل أموالهم فى شراء عقارات وسيارات وتكوينهم ثروة كبيرة من تجارة المخدرات.

وألقي القبض على المتهمين في منطقة عابدين، وإحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.