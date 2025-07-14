تجديد حبس المتهم بالتحرش بسيدة داخل المواصلات العامة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بسيدة حال استقلالهما إحدى وسائل المواصلات العامة بدائرة القسم وذلك 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

تجديد حبس المتهم بالتحرش بـ سيدة في التجمع

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة ، من سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال استقلالهما إحدى وسائل المواصلات العامة بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.