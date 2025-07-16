تعليق جديد من شوبير علي أزمة وسام ابو علي مع الأهلي

علق الإعلامي أحمد شوبير، على أزمة المحترف الفلسطيني وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي مع مجلس إدارة النادي.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي:" بشكل عام يا جماعة الفلوس أصبح فيها زيادة كبيرة جداً، وانا من أيام كنت بتكلم مع المهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، وسألتوا انتم ناوين على أي فى الموسم الجديد، قالي أن اللاعيبة اللي طالعه جديد اللي هما ولاد النادي لما نتكلم معاهم طالبين 3 و4 مليون جنيه".

وتابع شوبير قائلاً:" الارقام أصبحت عالية جداً جداً بشكل غير عادي، زي وسام أبو علي عقده مستمر مع النادي الأهلي حتي 2029، يعني محدش يتكلم عن النادي هو اللي مجددش للاعب، هو عمل كل حاجة معاه ومحمد رمضان المدير الرياضي السابق عدل عقد اللاعب قبل رحيله".

وأختتم شوبير قائلاً:" جه وسام أبو علي النادي الأهلي وتألق، وأنا من وجهة نظري من أفضل الصفقات اللي اتعملت للكرة المصرية بالنسبة للنادي، لكن جالوا عروض من أمريكا وقطر ، فهو متمسك بالرحيل، وانت كنادي محتاج اللاعب، الموضوع صعب جداً، على ما تلاقي لاعب تاني يناسبك".