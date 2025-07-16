خالد جاد الله: استمرار وسام أبو علي لن يخدم الأهلي.. وعبدالقادر لا يناسب عقلية القلعة الحمراء

أكد خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، أن استمرار وسام أبو علي في صفوف الفريق الأحمر، دون رغبة حقيقية منه لن يكون مفيدًا للنادي، مشددًا على ضرورة تعامل الإدارة بمرونة مع رغبته في الرحيل، شرط تحقيق أقصى استفادة مادية من الصفقة المنتظرة.



وقال جاد الله، عبر برنامج "الماتش" مع الإعلامي ماركو مراد عبر قناة "صدى البلد"، إن إدارة الأهلي يجب أن تضع سيناريوهات واضحة حال الاستغناء عن وسام أبوعلي، ولا تعتمد فقط على بقاء اللاعب، بل تسعى لوجود بدائل فنية قوية تدعم خط الهجوم.

وأشار إلى أن وجود الثنائي جراديشار ومحمد شريف يُعد كافيًا لتغطية مركز المهاجم في الموسم الجديد، لافتًا إلى أن خط الهجوم لا يُعد أزمة في الوقت الحالي، شريطة توظيف العناصر المتاحة بشكل صحيح داخل المنظومة الفنية.

وعن أحمد عبدالقادر، أوضح جاد الله أن طريقة تفكير اللاعب وشخصيته لا تتماشى مع طبيعة النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن النجم الشاب لا يتقبل الضغوط أو القرارات المفروضة، وهو ما يتعارض مع القيم التي تتطلبها منظومة القلعة الحمراء.

واختتم جاد الله تصريحاته بنفي احتمالية دخول الزمالك في مفاوضات لشراء أي لاعب من الأهلي، قائلاً: "من غير المنطقي أن يتقدم الزمالك بعرض لضم لاعب أهلاوي، لأن العلاقة التبادلية بين الناديين لا تسير بهذا الشكل ولا تسمح به الجماهير أو الإدارات”.