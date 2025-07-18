أستاذ علوم سياسية: استمرار أمريكا في استخدام حق الفيتو يعوق ردع الانتهاكات الإسرائيلية

أكدت الدكتورة نيفين وهدان، أستاذ العلوم السياسية، أن استمرار الولايات المتحدة في استخدام حق الفيتو داخل مجلس الأمن يعوق أي تحرك دولي جاد لردع الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُفقد المجتمع الدولي أدوات الضغط المشروعة لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف آلة الحرب الإسرائيلية.

الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل

وأضافت "وهدان" خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل يمنحها غطاءً سياسياً لارتكاب المزيد من الجرائم، ما يؤدي إلى اتساع رقعة التوتر في المنطقة، ويهدد فرص إحلال السلام العادل والشامل. مشيرة إلى أن ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا العدالة الدولية تُقوّض ثقة الشعوب في المنظومة الأممية، وتضعف من قدرتها على إنفاذ القانون الدولي.

وطالبت وهدان بضرورة تحرك عربي وإسلامي أكثر فاعلية لفضح هذه الانحيازات أمام الرأي العام العالمي، والضغط على صانعي القرار في الغرب لوقف هذا الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل، مؤكدة أن صوت الشعوب أقوى من جدران الصمت الدولية إذا ما توحدت خلف قضية عادلة.

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1446612866375101