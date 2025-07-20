الأرصاد تعلن مفاجأة عن طقس اليوم الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، عن طقس اليوم الأحد ليستمر الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ،ويسود طقس حار رطب الى شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء نهارا ،مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

طقس اليوم



أوضحت هيئة الأرصاد ، أن طقس اليوم الأحد سيشهد شبورة مائية من 4إلى 8 صباحا ، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية الوجه البحرى وغرب القاهرة ومدن القناة ووسط سيناء.



أشارت الهيئة ، نشاط رياح على بعض شواطئ البحر المتوسط وسرعة الرياح 30:45 كم/س وارتفاع الأمواج 1.5:2.25 ،بالإضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على مناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس .

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 36 26

6 أكتوبر 37 25

بنها 35 24

دمنهور 33 23

وادى النطرون 35 25

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 34 24

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 35 24

طنطا 34 24

دمياط 33 25

بورسعيد 33 26

الإسماعيلية 38 24

السويس 36 24

العريش 34 22

رفح 33 22

رأس سدر 37 23

نخل 36 18

كاترين 32 17

الطور 38 25

طابا 34 22

شرم الشيخ 39 28

الإسكندرية 31 22

العلمين 31 22

مطروح 30 23

السلوم 33 23

سيوة 38 23

رأس غارب 39 27

الغردقة 39 28

سفاجا 40 27

مرسى علم 39 29

شلاتين 39 28

حلايب 36 29

أبو رماد 38 27

رأس حدربة 36 28

الفيوم 38 24

بني سويف 38 24

المنيا 38 23

أسيوط 39 25

سوهاج 40 26

قنا 42 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 28

الوادي الجديد 41 25

أبو سمبل 42 28

