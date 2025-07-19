بيان عاجل من الأرصاد عن طقس الغد وتحذير هام من الحر والرطوبة والأمطار

طقس الغد .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد 20 يوليو 2025 طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليّة، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد وشمال الصعيد، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، مع استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة.

النشرة الجوية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري وغرب القاهرة ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متفرقة وفترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

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حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 36 26

6 أكتوبر 37 25

بنها 35 24

دمنهور 33 23

وادى النطرون 35 25

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 34 24

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 35 24

طنطا 34 24

دمياط 33 25

بورسعيد 33 26

الإسماعيلية 38 24

السويس 36 24

العريش 34 22

رفح 33 22

رأس سدر 37 23

نخل 36 18

كاترين 32 17

الطور 38 25

طابا 34 22

شرم الشيخ 39 28

الإسكندرية 31 22

العلمين 31 22

مطروح 30 23

السلوم 33 23

سيوة 38 23

رأس غارب 39 27

الغردقة 39 28

سفاجا 40 27

مرسى علم 39 29

شلاتين 39 28

حلايب 36 29

أبو رماد 38 27

رأس حدربة 36 28

الفيوم 38 24

بني سويف 38 24

المنيا 38 23

أسيوط 39 25

سوهاج 40 26

قنا 42 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 28

الوادي الجديد 41 25

أبو سمبل 42 28

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 43 33

المدينة المنورة 43 31

الرياض 43 29

المنامة 39 33

أبوظبي 40 32

الدوحة 43 33

الكويت 48 36

دمشق 37 19

بيروت 31 27

عمان 32 19

القدس 31 20

غزة 31 25

بغداد 44 30

مسقط 33 30

صنعاء 29 18

الخرطوم 37 26

طرابلس 34 26

تونس 37 25

الجزائر 31 24

الرباط 27 18

نواكشوط 29 23

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 35 18

إسطنبول 34 21

إسلام آباد 35 28

نيودلهي 34 28

جاكرتا 32 22

بكين 33 23

كوالالمبور 37 24

طوكيو 34 27

أثينا 35 24

روما 33 21

باريس 26 16

مدريد 31 17

برلين 28 18

لندن 23 15

مونتريال 25 15

موسكو 24 17

نيويورك 30 21

واشنطن 33 22

أديس أبابا 21 13