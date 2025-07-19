طقس اليوم | رياح مثير للأتربة والرمال على هذه المناطق

أفادت هيئة الأرصاد الجوية ،أن طقس اليوم السبت سيشهد انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ،ويسود طقس حار رطب شديد الحرارة رطب على أغلب الانحاء نهارا ،مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

طقس اليوم



أوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس اليوم السبت سيشهد شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا ، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى.



أشارت هيئة الأرصاد الجوية ، في بيانها أن طقس اليوم السبت سيشهد ارتفاع نسب الرطوبة ليزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2إلى 4 درجة.

ووفقا لهيئة الأرصاد سيشهد طقس اليوم ،نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء ،قد تكون مثيرة للرمال والاتربة ،على مناطق من جنوب البلاد وعلى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

