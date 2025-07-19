انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تتأثر اليوم بانخفاض طفيف في درجات الحرارة وذلك بعد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، خلال الأيام الماضية.

وشددت على أن درجات الحرارة المسجلة اليوم تسجل 36 درجة بالقاهرة الكبرى، متابعة: طقس اليوم شديد الحرارة رطب.

ولفتت إلى أن نسب الرطوبة تتجاوز الـ 95% في الأماكن الساحلية وفي القاهرة الكبري تتجاوز الـ 85%، ولذلك سنشعر بأن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها.

ونوهت بأن نسب الرطوبة مستمرة طوال الأسبوع القادم، كما أن درجات الحرارة سترتفع من جديد مع بداية الأسبوع، ليكون الطقس شديد الحرارة رطب، مضيفة: الفترة الحالية هي ذروة فصل الصيف، وكذلك شهر أغسطس.

واسترسلت: ارتفاع نسب الرطوبة ودرجات الحرارة مستمرة خلال شهر أغسطس والنصف الأول من شهر 9، مشيرة إلى وجود نسمات رياح معتدلة ليلا ستساعد على تلطيف الأجواء.