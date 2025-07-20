حقيقة إصابة شاروخان في كواليس فيلمه الجديد وسفره إلى أمريكا للعلاج

انتشرت عدد من الشائعات حول تعرض النجم الهندي شاروخان لإصابة بالغة أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن في فيلمه الجديد king ونقله إلى أمريكا لتلقي العلاج.



ونفت عدد من المواقع الهندية شائعات إصابة شاروخان الذي يستعد لعرض فيلمه الجديد الذي أثار ضجة كبيرة قبل طرحه.



في وقت سابق من هذا الأسبوع، زعمت عدة تقارير أن شاروخان قد أصيب في ظهره أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن في فيلم "King" الذي تشارك فيه ابنته سوهانا خان.



وأن التصوير توقف بعد سفر شاروخان إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، وانتشرت هذه التكهنات بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار قلق المعجبين.

وعلى الرغم من أن شاروخان قد عانى من إصابات في الماضي، إلا أن زيارته الأخيرة للولايات المتحدة كانت ببساطة لإجراء فحوصات طبية دورية، وهو أمر يقوم به من وقت لآخر.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير أن شاروخان أصيب بإصابة طفيفة أثناء تصوير مشهد أكشن في مومباي.



وعلى الرغم من أن تفاصيل الحادث ظلت طي الكتمان، إلا أن التقرير ذكر أنها ليست خطيرة ويبدو أنها مجرد إجهاد عضلي.

وأضاف التقرير أن شاروخان يتمتع بتاريخ طويل في أداء مشاهد الأكشن، وقد عانى على مر السنين من إصابات طفيفة عديدة. ولضمان سلامته، قرر فريقه اتخاذ إجراءات احترازية وترتيب سفره للحصول على رعاية طبية فائقة الجودة في الخارج.